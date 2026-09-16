Deportes

Edson Álvarez No Estará en la Primera Convocatoria de 'Rafa' Márquez

'El Machín', que en el proceso anterior fue el capitán de la Selección Mexicana, lleva varias semanas sin tener minutos con el West Ham

El centro campista Edson ÁlvarezFoto: Instagram @edsonnalvarez
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