Edson Álvarez No Estará en la Primera Convocatoria de 'Rafa' Márquez

En tan solo unos cuantos días la Selección Mexicana volverá a la actividad tras su participación en la Copa del Mundo, pero ahora bajo el mando de Rafa Márquez, quien asumió el cargo de entrenador luego de la salida de Javier Aguirre.

Sin embargo, parece que la primera convocatoria del 'Káiser' tendrá al menos una gran sorpresa. De acuerdo con Gibrán Araige, Rafa Márquez dejará fuera de la lista a Edson Álvarez. "Tras siete jornadas, 'El Machín' no ha disputado un solo minuto con el West Ham en la Championship de Inglaterra y está fuera de los planes del técnico. A esto se suma la situación extra cancha que atraviesa en México. El Tri arranca una nueva etapa sin Edson", escribió el reportero de TUDN.

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