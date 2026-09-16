Federica de Kabah Revela Crisis de Salud que Vivió con su Hijo: 'Lo tuve que Traer Sedado'

Federica Quijano, integrante de Kabah, reveló que tuvo que trasladar de urgencia a su hijo Sebastián, de 19 años, desde Mérida hasta la Ciudad de México después de que el joven atravesara una crisis severa derivada de su trastorno del espectro autista. La cantante contó que el traslado se hizo con el joven sedado.

En entrevista para el programa Hoy, la cantante detalló que la crisis de su hijo fue especialmente intensa. Sebastián fue diagnosticado con autismo a los tres años y, según relató Federica, esta vez el episodio derivó en agresión física que hizo necesario sedarlo para poder moverlo.

La crisis ocurrió poco después de que Sebastián celebrara su cumpleaños el pasado 28 de agosto. La cantante contó que Sebastián la mordió, la atacó y llegó a salir de la casa, sin que el policía de la cerrada pudiera controlarlo.

Para el traslado, Federica contó con el apoyo de su pareja, Vanessa Rodríguez, quien la ayudó a manejar la situación dado que Sebastián ya supera la complexión física de su madre.

Sebastián fue adoptado por Federica Quijano cuando tenía un año y medio; a los tres años, tras sufrir una caída, comenzó a mostrar cambios drásticos de conducta que derivaron en el diagnóstico de trastorno del espectro autista. Con el tiempo, la cantante ha relatado episodios cada vez más intensos, incluyendo momentos de agresión y de autolesión que la llevaron a buscar atención psiquiátrica especializada para su hijo.

En 2017, ante la falta de hospitales adecuados en Mérida, Federica ya había tenido que regresar a la Ciudad de México para internar a Sebastián en el Hospital Infantil Militar, trámite que solo pudo concretarse gracias a la intermediación de un contacto militar.

Este no es el primer episodio en el que Federica resulta afectada físicamente por las crisis de su hijo. En enero de 2024, la cantante reveló en redes sociales que Sebastián le dio un cabezazo en el brazo durante una crisis mientras dormían juntos, lo que le provocó tendinitis y la obligó a usar una férula.

Más allá del episodio reciente, Federica ha usado su visibilidad pública, como vocera oficial de Autismo Teletón, para denunciar la falta de instituciones en México preparadas para atender a personas con TEA. Su preocupación principal, según ha declarado, es encontrar un lugar seguro para su hijo pensando en el futuro, cuando ella ya no pueda cuidarlo.

Hasta el momento, la cantante no ha dado a conocer si Sebastián permanece hospitalizado o si ya fue dado de alta; solo confirmó que ella permanece en la Ciudad de México al cuidado de su hijo.