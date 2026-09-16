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Federica de Kabah Revela Crisis de Salud que Vivió con su Hijo: 'Lo tuve que Traer Sedado'

La cantante de Kabah contó que trasladó a su hijo Sebastián, sedado, de Mérida a la CDMX tras una crisis severa derivada de su autismo

federica-quijano-kabah-crisis-hijo-sedadoFoto: Cuartoscuro

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Federica Quijano comparte la dura experiencia de trasladar a su hijo Sebastián sedado por una crisis de autismo. ¿Qué desafíos enfrenta en México? Infórmate sobre su historia.

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