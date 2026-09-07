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Aldo Rendón Comparte Más Detalles sobre su Salud tras su Salida de La Casa de los Famosos

Explicó que varios factores complican su cuadro clínico y pidió mantener la esperanza de que no se trate de nada grave.

aldo-rendon-diagnostico-salud-casa-de-los-famososFoto: Facebook La Casa de los Famosos / Instagram Aldo Rendón

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Aldo Rendón revela que su salida de La Casa de los Famosos fue por salud, no por miedo a la funa. Aún sin diagnóstico, mantiene la esperanza.

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