Aldo Rendón Comparte Más Detalles sobre su Salud tras su Salida de La Casa de los Famosos

Aldo Rendón reapareció en sus redes sociales para comentar los posicionamientos de la gala de eliminación del domingo 6 de septiembre, pero también para dar una actualización sobre su estado de salud después de abandonar la casa por ese motivo.

Rendón reveló que acudió con un médico este domingo, aunque aclaró que todavía no cuenta con un diagnóstico definitivo.

Explicó que se trata de varios factores que complican su cuadro clínico, y pidió mantener la esperanza de que no se trate de nada grave.

El stylist también contó que, en sus últimas semanas dentro de la competencia, tuvo que disimular las molestias que sentía frente a sus compañeros, ya que los médicos no podían administrarle medicamento para la gota debido a su condición hepática.

Aldo también aprovechó para reiterar que no abandonó el programa por miedo a la funa por sus comentarios controversiales. Confesó que sí sintió temor de revisar su celular al salir, pero que, al ver la reacción positiva del público ante los memes y videos virales sobre su paso por la casa, el miedo se disipó.

Pese a que continúa fuera de las galas, Rendón ha señalado en publicaciones anteriores que planea reincorporarse como invitado en cuanto los médicos se lo permitan.

Mientras tanto, también aprovechó para comentar la gala de posicionamientos y las interacciones que generó.