Seguridad

Caen Otros Dos Integrantes de 'Los Millonarios' tras Diversos Cateos en Puebla

Durante un operativo en San Pablo Xochimehuacan aseguraron a dos hombres junto a indicios que forman parte de las investigaciones de esta célula delictiva

Cateo en Puebla deja dos detenidos.Cateo en San Pablo Xochimehuacan, Puebla. Foto: N+

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Detenidos dos integrantes de 'Los Millonarios' en San Pablo Xochimehuacan. Las investigaciones continúan para frenar robos en Puebla.

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