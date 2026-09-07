Caen Otros Dos Integrantes de 'Los Millonarios' tras Diversos Cateos en Puebla

Dos personas fueron detenidas tras cateos realizados en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, en la ciudad de Puebla; De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública Estatal, Francisco Sánchez González, los detenidos estarían relacionados con un grupo delictivo que se hace llamar 'Los Millonarios'.

El funcionario confirmó que los operativos forman parte de las investigaciones y acciones de seguridad que se desarrollan en esta zona de la ciudad en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE).

La diligencia comenzó alrededor de las 6:00 de la mañana del 7 de septiembre y concluyó alrededor de las 9:00 horas, en donde participaron elementos de la Guardia Nacional, así como de las Policías Estatal y Municipal.

Las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para determinar la participación de los detenidos en hechos delictivos y establecer si existen más personas vinculadas con esta organización.

Cabe destacar que el pasado 4 de septiembre se logró la detención de seis presuntos integrantes de este grupo criminal, entre ellos su líder identificado como José Pablo 'N'.

La célula delictiva identificada como 'Los Millonarios' estaría relacionados con los delitos de robo de vehículos en los municipios de Cuautlancingo y Coronango, así como el de robo a casa habitación en Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula.

Entre los detenidos se encuentran también Israel 'N', de 36 años; Victorino 'N', alias 'El Sari', de 29 años; Javier 'N', de 28 años; Fernando 'N', alias 'El Pinocho', de 20 años; y Kevin 'N', de 18 años.

El secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, informó que durante las primeras horas de este lunes, en San Pablo Xochimehuacan, se llevaron a cabo acciones operativas en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Puebla, en seguimiento a la… pic.twitter.com/Vgf4r2KqAs — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) September 7, 2026

Se espera que en las próximas horas se de a conocer la identidad de los dos hombres detenidos que estarían vinculados a este grupo criminal, el cual sigue en la mira de las autoridades para combatir los robos y asaltos en la zona de San Pablo Xochimehuacan.

Con información de N+

MCS