Seguridad

Encuentran 40 Mil Litros de Huachicol Entre Maleza en Valle de Santiago, Guanajuato

Elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado percibieron un fuerte olor a combustible y localizaron el hallazgo

El combustible fue asegurado por las autoridades.Foto: FSPE

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Durante un patrullaje rutinario, fuerzas de seguridad descubren depósitos con 40 mil litros de huachicol en Valle de Santiago.

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