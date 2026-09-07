Encuentran 40 Mil Litros de Huachicol Entre Maleza en Valle de Santiago, Guanajuato

Elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado en conjunto con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) encontraron entre la maleza dos depósitos con 20 mil litros de combustible en cada uno en una zona rural de Valle de Santiago, Guanajuato.

De acuerdo al reporte de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato los hechos ocurrieron cuando elementos de ambas corporaciones realizaban un patrullaje de rutina y percibieron un fuerte olor a gasolina.

Entre la maleza sobre el camino de terracería que comunica a las comunidades de Callejones y Banco El Moro, los elementos estatales y federales vieron a los lejos dos grandes recipientes Y de inmediato activaron los protocolos respectivos, para después comenzar con el resguardo de la zona y confirmar que se trataba de huachicol al interior de los depósitos.

El combustible estaba distribuido en dos depósitos con capacidad aproximada de 20 mil litros cada uno, instalados dentro de estructuras de madera y cubiertos con vegetación para evitar que fueran observados desde el camino.

Es importante resaltar que durante la inspección los elementos de las FSPE y Defensa encontraron además una manguera negra de alta presión de aproximadamente una pulgada de diámetro y cerca de 100 metros de longitud.