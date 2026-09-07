Precio del Petróleo se Dispara por Conflicto en Medio Oriente; Así Está la Gasolina en México

La reacción de los mercados a la amenaza de Irán de atacar infraestructuras energéticas en todo Oriente Medio como respuesta a nuevos bombardeos estadounidenses contra sus activos tuvo especial repercusión en el petróleo.

Los precios del crudo subieron a un máximo de seis semanas, lo que supone la más reciente escalada de un conflicto que ha reducido drásticamente la oferta de petróleo. Los futuros del crudo Brent subieron 1.03 dólares, o un 1.1%, a 97.31 dólares por barril, tras haber alcanzado antes su nivel más alto desde el 24 de julio, a 98.06 dólares.

En tanto, el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subía un 1.3%, o 1.17 dólares, a situarse en 92.65 dólares por barril. Los futuros del WTI habían alcanzado antes un máximo de 93.29 dólares, también el nivel más alto desde el 24 de julio, pero no hubo precio de cierre por un feriado en Estados Unidos.

"Si atacan nuestros activos, recibirán un ataque", dijo el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, en lo que pareció ser una respuesta a la advertencia del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, de que la flota petrolera de Teherán estaba "indefensa".

Estados Unidos e Irán intercambiaron ataques contra petroleros y buques de guerra durante el fin de semana, lo que supuso una importante escalada de la guerra entre ambos países, que comenzó cuando Washington e Israel bombardearon Irán el 28 de febrero, informó la empresa de inteligencia marítima Marisks.

"Los petroleros comerciales se están utilizando ahora deliberadamente como instrumentos de presión económica recíproca, lo que debilita sustancialmente la distinción anterior entre el enfrentamiento militar y el transporte marítimo comercial", señaló Marisks.

Las subidas del lunes se suman al alza de alrededor del 8% del Brent la semana pasada, mientras que el WTI se disparó casi un 10% tras la reanudación de los ataques entre Estados Unidos e Irán.

En Estados Unidos, el mayor productor y consumidor de petróleo, las reservas de gasolina y combustible destilado son mucho menores a las de hace un año y a las del promedio estacional de los últimos cinco años, señalaron los analistas de PVM Energy.

Mientras tanto, en México, según datos de la plataforma de la consultora energética PETROIntelligence, el litro de gasolina regular o Magna se vende en 23.68 pesos por litro; la Premium, en 28.58, y el diésel, en 27.02.

Con información de Reuters

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