Economía

Precio del Petróleo se Dispara por Conflicto en Medio Oriente; Así Está la Gasolina en México

Estados Unidos e Irán intercambiaron ataques contra petroleros y buques de guerra durante el fin de semana

Una bomba de extracción de petróleo. Foto: ReutersUna bomba de extracción de petróleo. Foto: Reuters
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