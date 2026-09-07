Economía

Sheinbaum Aclara Si Habrá Nuevas Pensiones del Bienestar

La Presidenta señala que en México continuarán los programas sociales que ya existen

Conferencia mañanera del 7 de septiembre 2026

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Sheinbaum asegura que los programas sociales actuales seguirán en México. Más de 42 millones de ciudadanos se beneficiarán en 2026. Conoce los detalles del Paquete Económico 2027.

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