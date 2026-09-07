Sheinbaum Aclara Si Habrá Nuevas Pensiones del Bienestar

El gobierno de México trabajará con las diferentes entidades del país para ampliar el programa de becas para las universidades, apuntó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Ya no hay nuevos Programas del Bienestar”, aseguró la mandataria en la conferencia mañanera de este lunes.

Apuntó que la idea es que más jóvenes universitarios tengan alguna beca y destacó que actualmente está vigente la Beca de Educación Superior Gertrudis Bocanegra, que brinda apoyo a estudiantes en Michoacán, Chiapas, Campeche, Zacatecas y Sonora.

Sheinbaum Pardo indicó que se dará continuidad a los programas sociales que ya existen y subrayó que los recursos adicionales se dedicarán a educación media y superior, y al Servicio Universal de Salud.

En México, más de 42 millones de ciudadanos recibirán en 2026 una pensión o serán beneficiarios de algún programa que ofrece el gobierno del país, como la Pensión de Adultos Mayores, con la que 13.7 millones de personas reciben 6,400 pesos bimestrales. "Un derecho universal", destacó Leticia Ramírez, secretaria del Bienestar.

Los Programas Bienestar requieren una inversión anual de un billón de pesos y seguirán otorgándose, mencionó la presidenta.

La mandataria reiteró que este 8 de septiembre presentará al Congreso de la Unión el Paquete Económico 2027 y al día siguiente, la Secretaría de Economía presentará en qué consisten las modificaciones a las leyes que contempla.

Explicó que el Paquete Económico 2027 prevé mayores ingresos sin aumento de impuestos y como uno de los principales puntos, reducir la evasión fiscal a través de esquemas de facturas falsas.

Subrayó que en 2027 el salario de los servidores públicos de alto nivel no aumentará en términos reales y seguirá como en 2024, medida que representa un ahorro “para que pueda haber recursos para Programas de Bienestar”.