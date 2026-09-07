Programas del Bienestar Entregan Recursos a 42 Millones de Personas en México

En el último año, en México se han ampliado los programas sociales, por lo cual ahora llegan a 42 millones de personas.

De acuerdo con Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Bienestar, la inversión anual para los programas sociales rebasan el billón de pesos, “es decir, el millón de millones”.

La funcionaria federal expuso durante la glosa 2026 que hay 18 programas de Bienestar que se reparten en México y este año “más de 42 millones de personas recibirán una pensión o un programa de bienestar, por eso podemos decir que todas y todos tenemos un amigo o familiar que son parte de los programas del bienestar”.

En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, informó sobre la Pensión Adultos Mayores, que son 13.7 millones de beneficiarios, quienes reciben 6,400 pesos bimestrales.

Sobre la Pensión para Personas con Discapacidad, dijo que la reciben 2 millones de personas, a quienes se les otorgan bimestralmente 3,300 pesos.

Además, como parte de ese programa, más de 25 mil niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años reciben terapias de rehabilitación y atención, acompañamiento psicológico, consulta médica y talleres.

Por su parte, 300 mil niñas y niños reciben 1,650 pesos bimestrales del programa Madres Trabajadoras, desde recién nacidos y hasta cumplir 4 años.

La Pensión Mujeres Bienestar, uno de los programas recién creados, llega a 2.8 millones de mexicanas de 60 a 64 años, quienes reciben 3,100 pesos bimestrales.

“Otra iniciativa de la actual administración es Salud casa por Casa, programa de prevención de la salud más importante del mundo, cerca de 20 mil profesionales de la salud visitan las casas para detectar enfermedades en adultos mayores y personas con discapacidad”, remarcó Leticia Ramirez, para luego informar que van 23 millones de visitas domiciliarias.

También, recordó que en lo que queda del año se pondrán en marcha 6,567 farmacias del bienestar y habrá 12 mil consultorios nuevos en 2027.

Destacó, además, que en la credencialización del servicio universal de salud más de 3.8 millones de adultos mayores y personas con discapacidad ya se registraron.

La funcionaria resaltó que “se han realizado miles de asambleas de la escuela es nuestra y la clínica es nuestra. Tan solo este año se han realizado 19 mil asambleas en comunidades y pueblos y por medio de ellas la gente decide a qué se va a destinar el presupuesto que les corresponde”.

Sobre el Programa sembrando vida, informó que 445 mil personas reciben 6,450 pesos mensuales para impulsar la economía rural, el empleo y la soberanía alimentaria.

En cuanto al Programa de Emergencia Social o Natural, cerca de 100 mil familias recibieron algún apoyo con una inversión superior a 7 mil 426 millones de pesos.

En cuanto a los Centros de Atención para el Migrante, se brindó atención a más de 197 mil personas.

Sobre el impacto de los programas sociales en las familias, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que "pueden ser la diferencia entre poder alimentarse bien y medio alimentarse, de ese tamaño es el apoyo que se da".