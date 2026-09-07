Política

Programas del Bienestar Entregan Recursos a 42 Millones de Personas en México

Leticia Ramírez Amaya informó que se destina más de un billón de pesos a los apoyos sociales

Leticia Ramírez da informe sobre programas del Bienestar durante glosa 2026.Leticia Ramírez da informe sobre programas del Bienestar durante glosa 2026. Foto: Presidencia de la República
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