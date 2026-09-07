Economía

Sheinbaum Adelanta que No Habrá Aumento de Impuestos en 2027

La mandataria nacional da a conocer las medidas económicas para garantizar la solidez de los programas de bienestar en México

Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa mañanera. Foto: Presidencia de la RepúblicaClaudia Sheinbaum en conferencia de prensa mañanera. Foto: Presidencia de la República

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