Sheinbaum Adelanta que No Habrá Aumento de Impuestos en 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que en México no ha habido un aumento de impuestos como tal, por lo que descartó que esto vaya a ocurrir el siguiente año.

De acuerdo con la mandataria, en el país solo se ha incrementado un poco el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a refrescos, pero no con motivos recaudatorios.

“No ha habido un aumento de impuestos como tal ni va a haber; en todo caso, lo que estamos buscando es reducción de la elevación fiscal”, apuntó durante su conferencia de prensa diaria en Palacio Nacional.

Al cuestionársele si hay sustento, economía y desarrollo en el país que garanticen la solidez de los programas de bienestar durante su mandato, Sheinbaum explicó las medidas que permiten que eso sea posible.

En primera instancia, hizo énfasis en “mayores ingresos, sin aumento de impuestos”.

Aclaró que el Gobierno únicamente ha aumentado el IEPS a refrescos, pero no con fines recaudatorios, sino para evitar el consumo excesivo de esas bebidas.

Otra medida para el aumento de ingresos fue la aplicación de aranceles a algunos productos de países con los que México no tiene tratado comercial, manifestó.

Y al hablar sobre la finalidad de reducir la elevación fiscal, la titular del Ejecutivo federal recordó que aun y con el trabajo de autoridades como la Fiscalía General de la República (FGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), hay factureras, “empresas que se dedican a hacer facturas de manera ilegal para que no se pague IVA u otro impuesto”.

“Queremos atajar desde todos los puntos esta evasión fiscal que todavía se da a través de este esquema de las facturas falsas. Ese es uno de los elementos que estamos planteando que vamos a presentar el miércoles para el nuevo paquete económico”, comentó la mandataria nacional.

Enfatizó que por eso es factible lograr la solidez de los programas sociales, “porque aumentan los ingresos y también cada vez hay una reducción del gasto corriente”.

En ese sentido, añadió que no ha aumentado ni aumentará en 2027 el salario de altos funcionarios.

“Medidas como esa nos ayudan a ahorrar para que pueda haber recurso para los programas de bienestar”, refirió.

SPB