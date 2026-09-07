Conductor Abandona Auto Tras Choque en Xalapa; La Unidad Terminó en el Camellón

Cerca de las cinco de la mañana, se registró un accidente vehicular en la capital del estado. En el puente Macuiltépetl, prácticamente en la zona norte de la ciudad de Xalapa, específicamente en la entrada por la zona de banderilla.

Según los primeros reportes un vehículo literalmente terminó impactándose contra la guarnición y terminó subiéndose al camellón central.

Este accidente se registró alrededor de las cinco de la mañana y el conductor de la unidad, el conductor de la unidad siniestrada decidió bajar de la unidad y huir del lugar para evadir la responsabilidad.

Derivado de esta situación no se reportaron personas lesionadas, pero el vehículo involucrado fue reportado como pérdida total. Al no haber nadie en el lugar de los hechos, los elementos de tránsito y seguridad vial implementaron el operativo para retirar la unidad de la vía de comunicación.

Lo que ocasionó que por algunos minutos se afectara esta vía de comunicación el zona del puente Macuiltépetl, punto donde se registró tráfico vehicular.

Es importante detallar que según los dictámenes preliminares, el conductor circulaba presuntamente en estado de ebriedad, lo cual presuntamente podría haber sido la causa de este accidente, por fortuna no se reportaron personas lesionadas derivado de este choque.