Accidentes

Conductor Abandona Auto Tras Choque en Xalapa; La Unidad Terminó en el Camellón

El automóvil impactó una guarnición y terminó sobre la parte central de la vialidad. No se reportan personas heridas, solo daños materiales cuantiosos

Vehículo choca contra guarnición y es pérdida total. El conductor huyó del lugarVehículo choca contra guarnición y es pérdida total. El conductor huyó del lugar. Foto: Jorge Luis Torres Flores

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Conductor abandona su auto tras accidente en puente Macuiltépetl, Xalapa. No se reportaron personas lesionadas, el vehículo es pérdida total.

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