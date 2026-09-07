Accidentes

Hombre Muere Tras Volcadura en la Carretera Guadalajara a Lagos de Moreno

Un vehículo de carga salió de la vía y cayó a un barranco a la altura del kilómetro 91, en Jalostotitlán, dejando una persona fallecida

Hombre muere tras caer en barranco.Hombre muere tras caer en barranco. Foto: UEPCBJ

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Una persona muere tras volcadura de vehículo de carga en la autopista Guadalajara–Lagos de Moreno

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