Hombre Muere Tras Volcadura en la Carretera Guadalajara a Lagos de Moreno

Una persona perdió la vida tras una volcadura registrada sobre la autopista Guadalajara – Lagos de Moreno, a la altura del kilómetro 91, dentro del municipio de Jalostotitlán. El percance movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades que acudieron para atender la situación.

De acuerdo con los primeros reportes, un vehículo de carga salió de la cinta asfáltica por causas que todavía no han sido determinadas y posteriormente cayó a un barranco ubicado a un costado de la autopista. Tras el fuerte impacto, una persona perdió la vida en el lugar.

Hasta el punto se trasladaron elementos de Protección Civil Jalisco y de la Guardia Nacional, quienes mantienen labores y coordinación en la zona.

Las autoridades permanecen en el lugar mientras continúan con las labores correspondientes y se realizan las diligencias para determinar la causa del accidente.