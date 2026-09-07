Internacional

Gobernadora de Nuevo México Responde a Trump y Él Publica Mapas con 'Nueva América'

“Mientras la Casa Blanca pierde el tiempo coloreando mapas, Nuevo México está ocupado haciendo el trabajo”, señala Michelle Lujan Grisham

Mapa publicado por Trump donde se lee “Nueva América” en lugar de Nuevo México. Foto: Truth Social @realDonaldTrumpMapa publicado por Trump donde se lee “Nueva América” en lugar de Nuevo México. Foto: Truth Social @realDonaldTrump

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