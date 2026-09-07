Gobernadora de Nuevo México Responde a Trump y Él Publica Mapas con 'Nueva América'

Primero fue el Golfo de México y luego el Lago de Ontario, pues ahora el presidente estadounidense Donald Trump sugirió cambiarle el nombre al estado de Nuevo México, lo que ya ocasionó la reacción de la gobernadora Michelle Lujan Grisham.

En redes sociales, el mandatario de Estados Unidos de América (EUA) publicó un video y dijo que “mucha gente ha sugerido cambiar el nombre de Nuevo México” —al que calificó como uno de los estados “con mayor fraude electoral de todos los tiempos”— por el de “Nueva América”.

“Sería mucho más prestigioso y bonito para los habitantes de ese estado que tiene un potencial increíble. ¡Wow, me encanta!”, dijo en Truth Social.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Gobernadora de Nuevo México Reacciona a Sugerencia de Trump de Cambiar Nombre al Estado

En respuesta, la gobernadora Michelle Lujan Grisham publicó un mapa y un mensaje en el que afirmó que “el nombre de Nuevo México no está en debate —ha sido nuestro desde antes de que existieran los Estados Unidos”.

Lo que sí está en debate, añadió, es quién está apoyando a las familias trabajadoras y señaló que los precios de la gasolina siguen disparándose, mientras Trump “intenta distraer a los estadounidenses de su desastrosa guerra en Irán”.

Además, comentó que la ciudadanía está gastando más en la tienda de comestibles, perdiendo acceso a la atención médica y preguntándose si alguna vez podrán permitirse una casa.

“Mientras la Casa Blanca pierde el tiempo coloreando mapas, Nuevo México está ocupado haciendo el trabajo”, comentó al señalar que bajo el liderazgo demócrata en el estado, se está proporcionando a las familias cuidado infantil y universidad gratuitos, además de protegiendo el acceso a la atención médica e invirtiendo en vivienda.

Luego de ese mensaje en redes sociales, Trump respondió en Truth Social con la publicación de siete mapas de distinto formato, en los que el estado aparece con el nombre de “Nueva América”. En uno de ellos incluso se observó tachado el nombre de Nuevo México.

Apenas el pasado 27 de agosto, el presidente de EUA firmó una orden ejecutiva para llamar “Lago América” al Lago de Ontario, lo cual implicaba actualizar la denominación solamente en los registros del Servicio Estadounidense de Nomenclatura Geográfica, y no obligaba a Canadá a cambiar el nombre.

Esa medida se sumó a la decisión de Trump del año pasado de cambiar el nombre del golfo de México por el de "golfo de América".

En su evento del mes pasado, refirió que ya había cambiado la nomenclatura de un golfo y un lago, por lo que apuntó: “Ahora solo nos falta un océano. Quizás tengamos que cambiar el nombre del Atlántico y/o del Pacífico. Quizás cambiemos".

SPB