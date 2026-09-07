Seguridad

Suspenden Clases en Conalep por Incendio de Recicladora al Sur de Hermosillo

El siniestro se registró la tarde del domingo en un Parque Industrial ubicado en esa zona de la ciudad

Suspenden Clases en Conalep por Incendio de Recicladora al Sur de HermosilloSuspenden Clases en Conalep por Incendio de Recicladora al Sur de Hermosillo. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+