Suspenden Clases en Conalep por Incendio de Recicladora al Sur de Hermosillo

Este lunes 7 de septiembre se suspendieron clases y actividades académicas en los planteles 1 y 3, del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, Conalep, derivado del incendio que se registró en una recicladora del Parque Industrial, al sur de Hermosillo.

Las autoridades escolares detallaron que la cancelación es en ambos turnos, siendo por disposición de la Secretaría de Educación y Cultura, SEC, y de la Dirección General de la preparatoria.

Asimismo, la medida se tomó de manera preventiva para salvaguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo, ya que ambos planteles se ubican cerca del lugar del siniestro.