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Mueren Dos Personas Durante el Festival Burning Man 2026

Burning Man 2026 cierra con dos muertes en Black Rock City; organizadores activan apoyo de crisis para los asistentes afectados.

mueren-dos-personas-en-burning-man-2026Foto: Reuters

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Burning Man 2026 cierra con dos muertes y múltiples incidentes. Fuertes lluvias y arrestos marcan un festival complicado. Descubre cómo los organizadores están respondiendo.

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