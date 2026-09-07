Mueren Dos Personas Durante el Festival Burning Man 2026

Burning Man 2026 vive sus últimos días marcado por la muerte de dos asistentes en Black Rock City, Nevada, mientras el festival se prepara para concluir este 7 de septiembre.

La organización Burning Man Project confirmó que un participante identificado como Craigh Mann, de 60 años, fue encontrado sin vida por sus compañeros de campamento alrededor de las 3:00 p.m. del sábado 5 de septiembre.

Hasta el momento, los organizadores no han revelado la causa de muerte ni más detalles sobre las circunstancias del deceso.

“Nuestros pensamientos y más sentidas condolencias están con la familia del participante, sus amigos, compañeros de campamento y todos los afectados por esta pérdida”, señaló la organización en un comunicado.

Esta muerte se produjo dos días después de que otro asistente, un hombre de alrededor de 55 años, falleciera tras sufrir una emergencia médica dentro del festival.

De acuerdo con los organizadores, el hombre recibió maniobras de reanimación antes de ser trasladado al centro de atención médica del evento, donde fue declarado muerto.

Su identidad no ha sido revelada. El forense del condado de Pershing, Jerry Allen, indicó que no se observaron señales aparentes de violencia externa, aunque la causa de muerte definitiva sigue pendiente.



Las dos muertes se suman a una semana especialmente complicada para el festival. Fuertes lluvias convirtieron parte de la playa en lodo el viernes, obligando a cerrar temporalmente los accesos de entrada y salida, mientras que tormentas de polvo provocaron más complicaciones.

El DJ Diplo, quien se presentó en el evento, documentó cómo tuvo que caminar cerca de diez kilómetros por el desierto enlodado para poder llegar a una carretera. Además, la organización expulsó al campamento misionero cristiano “Shift the Atmosphere” luego de que, según los organizadores, el grupo violara repetidamente las políticas de consentimiento y privacidad del festival.

A esto se suma el caso de un asistente que resultó gravemente herido tras caer de la Torre Nest, una estructura de casi 17 metros de altura ubicada en el campamento Square One.

Las autoridades también reportaron 34 arrestos por presunta venta o tráfico de drogas hasta la mañana del viernes, además de una detención relacionada con violencia doméstica.

La edición 2026 llega, además, un año después del asesinato de Vadim Kruglov, de 37 años, quien fue hallado apuñalado mortalmente en Burning Man en agosto de 2025, caso que hasta ahora no registra arrestos.

Ante lo ocurrido, los organizadores del festival pusieron a disposición de los asistentes recursos de apoyo psicológico y de crisis las 24 horas del día. Burning Man 2026 está programado para concluir el 7 de septiembre.