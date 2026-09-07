Cineastas Grabaron en Secreto a Elizabeth Holmes y Ahora el Material Es un Documental de A24

Durante 34 días, un equipo de cine se instaló en la casa de Elizabeth Holmes en San Diego sin que nadie más lo supiera.

Lo que grabaron ahí, y lo que vino después, se acaba de convertir en uno de los estrenos más comentados del año.

You Can See Everything se presentó como función sorpresa en el Festival de Telluride este fin de semana.

Nadie sabía qué se proyectaría; los asistentes entregaron sus teléfonos antes de entrar a la sala y solo se les dijo que la cinta duraba casi tres horas y que sus creadores estarían presentes. Cuando las luces se apagaron, quedó claro que se trataba del documental largamente rumorado sobre la fundadora de Theranos, dirigido por Nathan Fielder (The Rehearsal) y Lance Oppenheim (Some Kind of Heaven, y recientemente la cinta con Robert Pattinson Primetime).

La grabación comenzó 34 días antes de que Holmes se presentara en una prisión federal de Texas para cumplir una condena de 11 años por fraude a inversionistas de Theranos, la empresa que aseguraba poder hacer análisis clínicos completos con solo unas gotas de sangre.

Fielder y su equipo se instalaron en la casa que Holmes compartía con su pareja, Billy Evans, con la condición de que podrían verlo todo; de ahí el título.

El rodaje se retomó dos años después, ya con Holmes en prisión, con giros que los directores pidieron no revelar.

Las primeras reseñas describen la cinta como una experiencia rara, incluso para el estilo de Fielder, conocido por difuminar los límites entre realidad y ficción.

Para las escenas que no pudieron filmarse en la vida real, los directores recurrieron a recreaciones con una actriz, cuya identidad se mantiene en secreto, interpretando a Holmes.

En la conferencia de prensa posterior a la función, moderada por Emma Stone, Fielder reconoció que el proyecto no le dio todas las respuestas que buscaba sobre Holmes.

También admitió no tener claro si ella es una manipuladora o si, por el contrario, está siendo manipulada.

Según el director, Evans parece tener un control considerable sobre la imagen pública de Holmes, incluida su cuenta de Twitter. El documental también muestra que la pareja planea desarrollar una nueva versión de la tecnología de salud de Theranos, pese al historial legal de la empresa.

“A día de hoy, sigo teniendo muchas dificultades para entender exactamente lo que viví”, dijo Fielder sobre su experiencia conviviendo con Holmes durante el rodaje.

A24 confirmó su participación en el proyecto y lanzó un primer tráiler tras la función en Telluride. You Can See Everything llegará a cines de Estados Unidos en octubre de 2026; por el momento no hay fecha confirmada para Latinoamérica.