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Cineastas Grabaron en Secreto a Elizabeth Holmes y Ahora el Material Es un Documental de A24

Unos 34 días antes de que Holmes fuera encarcelada por fraude a inversionistas de Theranos, un equipo de cine se instaló en la casa de Elizabeth Holmes en San Diego sin que nadie más lo supiera.

documental-secreto-elizabeth-holmes-a24-you-can-see-everything-estreno-2026Foto: Getty Images

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You Can See Everything, el documental sorpresa de A24 sobre Elizabeth Holmes, ya es tendencia. Filmado en secreto, explora su vida antes de la cárcel. ¿Qué secretos revelará?

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