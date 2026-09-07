Trump Publica Mapa donde Pinta a México como Parte de EUA

El presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, compartió en su cuenta de Truth Social una imagen modificada de un mapa de Norteamérica en la que México y Canadá aparecen cubiertos con los colores de la bandera estadounidense.

La imagen no incluye alguna descripción adicional.

Cabe señalar que el fin de semana pasado, el mandatario sugirió cambiar el nombre de Nuevo México a Nueva América.

La nueva publicación se produce luego de que Trump ha promovido modificaciones en la denominación de distintos lugares geográficos. Entre ellas, instruyó a su gobierno para que utilizara el nombre "Lago América" en referencia al Lago Ontario, en medio de los desacuerdos comerciales entre Estados Unidos y Canadá.

En ese sentido, el pasado 27 de agosto comentó "el cambio de nombre del lago, a lago América, es algo en lo que he estado pensando desde hace mucho tiempo".

Previamente, en enero de 2025, Trump firmó un decreto para establecer el uso del nombre "Golfo de América" en lugar de "Golfo de México".

Mientras que el en el mes de julio de 2026, el Aeropuerto Internacional de Palm Beach, ubicado en el sur de Florida, adoptó oficialmente el nombre de Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump.

Por otro lado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, este lunes publicó en sus redes sociales un mensaje en el que destacó "en el mes de la patria reafirmamos que México no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero. Orgullosamente somos un país libre, independiente y soberano".

Anteriormente, durante su segundo Informe de Gobierno, enfatizó que pese a las "dificultades" que han surgido entre ambos países, México busca avanzar hacia "un entendimiento" en temas prioritarios como seguridad y comercio.

FBPT