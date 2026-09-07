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Trump Publica Mapa donde Pinta a México como Parte de EUA

La imagen fue difundida por medio de su cuenta en la red Truth Social

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Trump Publica Mapa Donde México y Canadá son Parte de Estados Unidos

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