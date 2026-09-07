Internacional

UE Anuncia Inversión en Groenlandia y Envía Mensaje a Trump

Esta nueva partida contribuirá al desarrollo de proyectos como mejorar capacidades satelitales y facilitar el acceso a internet en la isla

Von der Leyen, presidenta de la Comisión EuropeaVon der Leyen llegó el domingo a Nuuk para una visita de dos días. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

La UE invierte 200 millones de euros en Groenlandia para mejorar internet y energías limpias. Von der Leyen reafirma que solo Groenlandia y Dinamarca deciden su futuro.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+