UE Anuncia Inversión en Groenlandia y Envía Mensaje a Trump

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, recordó que solo Groenlandia y Dinamarca deciden el futuro de la inmensa isla ártica, codiciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una visita de dos días a Nuuk, la capital del territorio autónomo danés.

"Queremos dejar muy claro y repetir una vez más aquí que el futuro de Groenlandia corresponde decidirlo a los groenlandeses y a Dinamarca, y a nadie más", dijo Ursula von der Leyen.

Además, la Unión Europea (UE) invertirá 200 millones de euros adicionales (232 millones de dólares) en proyectos relacionados con la energía, las materias primas y la conectividad en Groenlandia, anunció la presidenta de la Comisión Europea.

"Ponemos en marcha juntos la asociación UE-Groenlandia (...), 200 millones de euros de nuevas inversiones para Groenlandia para este año y el próximo", anunció durante una rueda de prensa al término de una visita de dos días a Nuuk, la capital del territorio autónomo danés.

Las inversiones europeas se centran en la conectividad, las energías limpias y las materias primas críticas.

Esta nueva partida, que se suma a la duplicación de la ayuda directa de la UE a Groenlandia, contribuirá al desarrollo de proyectos como mejorar las capacidades satelitales y facilitar el acceso a internet en el norte y el este de la isla.

Von der Leyen llegó el domingo a Nuuk para una visita de dos días durante la cual se reunió con los jefes de los Gobiernos danés y groenlandés.

Con información de N+ y AFP.