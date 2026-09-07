Internacional

México y China Fortalecen Relación Bilateral y Cooperación Estratégica

El canciller Roberto Velasco se reunió este lunes con Wang Yi, ministro de Exteriores chino

El canciller Roberto Velasco y su homólogo chino Wang YiRoberto Velasco, canciller mexicano, y Wang Yi, ministro de Exteriores de China. Foto: @SRE_mx

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México y China fortalecen lazos: Roberto Velasco y Wang Yi identifican nuevas oportunidades de cooperación en salud, educación y más. Descubre cómo esta relación impacta el futuro.

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