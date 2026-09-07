México y China Fortalecen Relación Bilateral y Cooperación Estratégica

El canciller Roberto Velasco Álvarez viajó a China donde sostuvo una reunión con el ministro de exteriores, Wang Yi. Además, inauguró un consulado de México en la ciudad de Chongqing.

En el encuentro, autoridades de ambos países identificaron nuevas oportunidades de colaboración y desarrollo de soluciones conjuntas frente a desafíos comunes, detalló la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Velasco Álvarez expresó la voluntad de México de mantener una relación constructiva con China. Planteó dar continuidad al Mecanismo de Consultas Políticas bilaterales entre cancillerías para establecer una ruta de trabajo conjunta para los próximos años.

Además, expuso el interés de avanzar en la agenda bilateral mediante programas prioritarios en áreas como salud, educación, ciencia, innovación, medio ambiente y desarrollo rural.

Roberto Velasco Álvarez subrayó que México es amigo de todo el mundo y busca cooperación, diálogo y entendimiento con todas las naciones. Destacó que ambos países comparten principios como el respeto a la soberanía, la igualdad entre los Estados y la no intervención: “Hemos defendido estos valores históricamente, los cuales encuentran eco en los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica promovidos por China”.

Los funcionarios también hablaron sobre la importancia de fortalecer programas de becas e intercambio académico, un beneficio mutuo mediante la relación bilateral.

En materia de economía, el canciller mexicano dijo que en el G20 y en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, ambos países sostienen una interlocución constructiva al más alto nivel. Reconoció el liderazgo de China como anfitriona de la Cumbre de Líderes de APEC, que se celebrará en noviembre de 2026 en la ciudad de Shenzhen.

En cuanto a cultura, Velasco Álvarez señaló que la exposición On Top of the World Tree: Ancient Civilizations of the Americas, que se exhibe en el Museo de Shanghái, reúne cerca de tres mil piezas arqueológicas y artísticas de México y desde su apertura, el pasado 8 de julio, ha recibido más de 200 mil visitantes.

La delegación mexicana fue encabezada por el canciller, quien estuvo acompañado de Jesús Seade Kuri, embajador de México en China; Efraín Guadarrama Pérez, jefe de la Unidad de Proyección para la Diplomacia Política Exterior y Organización Interinstitucional de la SRE; y Sergio Kwiatek, jefe de Oficina del embajador y encargado de Asuntos Políticos de la Embajada.

Luego de la reunión, el canciller inauguró el consulado de México en la ciudad de Chongqing, a través de una ceremonia híbrida desde Pekín.

Velasco Álvarez destacó que se trató de una celebración de la amistad entre México y China y que el nuevo consulado “contribuirá al fortalecimiento de la relación bilateral y a facilitar una mayor vinculación con actores de la región”.

Dijo que Chongqing “representa de manera excepcional la energía, la capacidad de transformación, la innovación y la proyección de futuro de la China contemporánea”.

El consulado de México en Chongqing será una casa abierta, cercana y al servicio de la ciudadanía y a la relación con China.