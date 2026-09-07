Internacional

Princesa Leonor Inicia Etapa Universitaria para Estudiar Ciencias Políticas

La heredera de la corona española cursará en la Universidad Carlos III de Madrid, una institución pública

Princesa de AsturiasLa princesa de Asturias buscará desarrollar un conocimiento crítico y el interés por el análisis político en contextos nacionales e internacionales, según la Casa Real española. Foto: X | @CasaReal.

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