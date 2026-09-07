Internacional

ONU Exige a EUA que Rinda Cuentas por Muerte de 23 Migrantes Bajo Custodia

El presidente Donald Trump ha convertido la lucha contra la inmigración ilegal en una de las prioridades de su segundo mandato

ICEICE ha sido objeto de críticas por varias muertes por arma de fuego durante operaciones de control. Foto: Reuters.

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