Mexicanos Deportados de EUA Padecen la Delincuencia en su Camino de Regreso

Los migrantes mexicanos que Estados Unidos ha deportado a países como Honduras o Guatemala, enfrentan desafíos intentando regresar a sus lugares de origen.

Uno de ellos contó a N+ que justo antes de llegar a Aguascalientes, de donde es originario, fue asaltado junto con otros migrantes, también deportados, en una central camionera de la capital del país.

“Aquí estamos en casa, gracias a Dios, llegamos con bien. Nada más lo único que nos pasó en el camino fue que llegando a la Ciudad de México nos asaltaron” indicó Jorge Luis Huerta Marín.

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Tras haber sido deportado de Estados Unidos, en un avión militar, a San Pedro Sula, Honduras y haber recorrido 2 mil 410 kilómetros de regreso a México, Jorge Luis padeció la delincuencia antes de poder reunirse con su familia, en el municipio de Calvillo, en Aguascalientes.

“Para que tengan cuidado, ahí en la Ciudad de México, está muy, muy feo, con eso de los asaltos”, advierte.

El martes, Jorge Luis y otros dos migrantes, originarios de Michoacán y San Luis Potosí, abordaron un camión en Tapachula, Chiapas, con rumbo a la capital del país.

Dice que el miércoles, al llegar a la terminal de autobuses de la TAPO, en la zona oriente, un taxista les ofreció llevarlos a la Central Camionera del Norte, donde abordarían autobuses a sus lugares de origen.

“Un señor se acomidió que nos llevaba y eso, de hecho, ni era taxi era como un Uber, un carro normal, particular. Y sí, nos llevó a la central, ya de ahí nos dijo que le diéramos todas nuestras pertenencias y que si no, nos iba a echar a los malos, a la gente del cártel”

Les robaron la tarjeta del Bienestar que les entregaron en el albergue del Instituto Nacional de Migración en Tapachula, con 2 mil 500 pesos y el poco dinero que les había enviado su familia para pagar el viaje de regreso a casa.

“Veníamos todos asustados y mejor le entregamos las credenciales. Pero gracias a Dios ya estamos acá en nuestro destino”, señaló.

El pasado 9 de agosto, la Patrulla Fronteriza detuvo a Jorge Luis tras haber cruzado la frontera por Reynosa, Tamaulipas, fue ingresado a un centro de detención en McAllen, Texas, donde permaneció 13 días. El 22 de agosto lo enviaron en un avión militar a San Pedro Sula, junto con 27 mexicanos más.

“Me quise ir otra vez de nuevo y me agarraron cruzando el río, en lado americano”, explicó.

Dice que buscaba llegar a California para retomar el trabajo que tenía, cuidando caballos y vacas en un rancho y asegura que intentará cruzar de nuevo a fin de mantener a sus dos pequeños hijos.

“Sí, es que en México está muy canija la situación, no se puede hacer nada más que pasando la pena nomás”, aseguró.

Con información de Fátima Monterrosa y Jorge Ulloa.

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