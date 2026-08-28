Migración

Mexicanos Deportados de EUA Padecen la Delincuencia en su Camino de Regreso

Migrantes que Estados Unidos ha deportado a países como Honduras o Guatemala, han sufrido robos en la Ciudad de México al intentar volver a sus estados de origen

Migrantes mexicanos deportados a Guatemala rumbo a Chiapas.Migrantes mexicanos deportados a Guatemala en un autobús rumbo a Chiapas. Foto: Reuters | Archivo

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