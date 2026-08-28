Lloverá en Gran Parte de México y en 28 Estados Seguirá el Ambiente Caluroso

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en la península de Baja California, Chihuahua, Durango y Sinaloa, con lluvias puntuales muy fuertes en Sonora.

Simultáneamente, distintos fenómenos climáticos originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del país, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Guerrero.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de la República Mexicana, litoral del Pacífico, golfo de México y en la península de Yucatán.

Prevalecerá la onda de calor en Baja California (noreste), Baja California Sur (centro y sureste), Sonora (noroeste y oeste), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte y sur), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste).

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Se Esperan Lluvias en 26 Entidades de México; También Hará Calor en el País

Este viernes, se esperan precipitaciones de distintas intensidades en la República Mexicana:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (centro y este).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (este y sur), Jalisco (oeste, sur y suroeste), Colima, Michoacán (oeste, centro y sur), Puebla (sureste), Oaxaca (norte, oeste y este), Veracruz (centro y sur), Chiapas (norte y sur), Campeche (norte y suroeste) y Yucatán (centro y oeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (sur), Durango (oeste), Sinaloa (norte y centro), Nayarit (sur), Estado de México (oeste y centro) y Tabasco (oeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Zacatecas y Aguascalientes.

Mientras que las temperaturas máximas superarán los 45 grados Celsius en algunas entidades del país:

Superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste y oeste).

De 40 a 45 °C: Baja California Sur (norte, centro y sureste), Chihuahua (noreste), Sinaloa (norte), Coahuila (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (noroeste y oeste).

De 35 a 40 °C: Durango, Zacatecas (sur), San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Aguascalientes, Hidalgo y Querétaro.

En cuanto al clima en el Valle de México, por la mañana se espera ambiente fresco con presencia de bruma, y frío en zonas altas de la región.

Durante la tarde, el ambiente será cálido con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (centro y oeste) y lluvias con chubascos en la Ciudad de México, acompañados con descargas eléctricas.

En la Ciudad de México la temperatura mínima será de 13 a 15 °C y la temperatura máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Estado de México, la temperatura mínima pronosticada será de 8 a 10 °C y la máxima de 21 a 23 °C.

Con información de Conagua

ICM