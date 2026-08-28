Pronóstico del tiempo

Lloverá en Gran Parte de México y en 28 Estados Seguirá el Ambiente Caluroso

Las precipitaciones de mayor intensidad ocurrirán en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Baja California y Sonora; mientras que en estos últimos dos estados el termómetro superará los 45 °C

Autos cruzan una inundación en Culiacán, SinaloaAutos cruzan una inundación en Culiacán, Sinaloa. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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