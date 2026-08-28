Reporte de Accidentes y Afectaciones en la Autopista México-Querétaro
Esta vía de acceso a la Ciudad de México presentó algunas afectaciones a la vialidad que fueron atendidas por la Guardia Nacional
Esta vía de acceso a la Ciudad de México presentó algunas afectaciones a la vialidad que fueron atendidas por la Guardia Nacional
Con el fin de que evites problemas en tus traslados y tomes las medidas necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta vialidad del centro del país.
Para mantenerte enterado, te invitamos a seguir todos los canales de N+, donde te informaremos sobre la situación en diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona.
La finalidad es que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).
De acuerdo con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) este viernes se registraron las siguientes afectaciones:
9:00 horas. Hay carga vehicular del kilómetro 33 al 42, rumbo a la Ciudad de México.
Con información de N+
ICM