Reporte de Accidentes y Afectaciones en la Autopista México-Querétaro

Con el fin de que evites problemas en tus traslados y tomes las medidas necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta vialidad del centro del país.

Para mantenerte enterado, te invitamos a seguir todos los canales de N+, donde te informaremos sobre la situación en diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona.

La finalidad es que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

De acuerdo con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) este viernes se registraron las siguientes afectaciones:

9:00 horas. Hay carga vehicular del kilómetro 33 al 42, rumbo a la Ciudad de México.

Con información de N+

ICM