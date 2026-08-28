Accidentes

Muere Ciclista de la Tercera Edad tras Ser Arrollado por Vehículo en Nava

El adulto mayor fue trasladado al Hospital General del IMSS en Piedras Negras debido a la gravedad de las lesiones que sufrió.

Muere Ciclista de la Tercera Edad tras Ser Arrollado por Vehículo en NavaEl hombre fue arrollado por el vehículo cuando circulaba por la vialidad. Foto: N+

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