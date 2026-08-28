Muere Ciclista de la Tercera Edad tras Ser Arrollado por Vehículo en Nava

Un hombre de la tercera edad de 72 años, identificado como José Luis, murió en el Hospital General de Zona número 11 del IMSS en Piedras Negras, donde permanecía internado en estado grave luego de ser arrollado por un vehículo mientras circulaba a bordo de su bicicleta.

El accidente ocurrió en el municipio de Nava, cuando el adulto mayor atravesaba la vialidad y fue impactado por el conductor de un automóvil, de acuerdo con la versión proporcionada por algunos testigos que se encontraban en el lugar.

Debido a la gravedad de las lesiones que sufrió, José Luis fue trasladado de emergencia al hospital del IMSS en Piedras Negras, donde permaneció bajo atención médica durante varios días. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, finalmente perdió la vida a consecuencia de las heridas provocadas por el accidente.

Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento del fallecimiento y continúan con las investigaciones para establecer con precisión cómo ocurrió el percance y determinar las posibles responsabilidades derivadas del accidente.