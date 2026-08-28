Accidentes

Motociclista Muere al Ser Arrollado por Camión de Limpia Pública en Veracruz

Una persona que circulaba en moto perdió la vida luego de impactarse contra una unidad de recolección de basura en la colonia Tierra y Libertad del municipio de Coatzacoalcos.

Motociclista Muere al Ser Arrollado por Camión de Limpia Pública en VeracruzElementos de Servicios Periciales llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo. Foto: Archivo | N+

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En menos de 24 horas, dos motociclistas fallecen en Coatzacoalcos. El último, arrollado por un camión de basura.

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