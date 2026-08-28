Motociclista Muere al Ser Arrollado por Camión de Limpia Pública en Veracruz

En Coatzacoalcos, municipio localizado en la zona sur del estado de Veracruz, un motociclista perdió la vida luego de ser arrollado por un camión de la limpia pública, en la colonia Tierra y Libertad del municipio anteriormente citado.

De acuerdo con lo informado, el accidente se registró sobre el cruce de Universidad Veracruzana y Avenida 4. Según los primeros reportes, el motociclista murió tras el impacto contra el camión recolector de basura.

Al lugar arribaron elementos de Servicios Periciales, quienes llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo de la víctima, que posteriormente fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizar su identificación oficial, ya que hasta el momento permanece como desconocido.

Según los datos recabados, en menos de 24 horas, es la segunda persona que pierde la vida en un accidente relacionado con una motocicleta en el municipio de Coatzacoalcos.