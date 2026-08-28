Internacional

Guerra entre EUA e Irán Cumple 6 Meses: Trump No Tiene Prisa de Negociar la Paz

El 28 de febrero, Israel y Estados Unidos lanzaron una ofensiva contra la República Islámica bajo el argumento de que el régimen representaba una amenaza para la región y los intereses de ambos países

Escuela primaria destruida durante un ataque de EUA e Israel en Minab, IránEscuela primaria destruida durante un ataque de EUA e Israel en Minab, Irán. Foto: Reuters | Archivo

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