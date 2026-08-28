Afirma Nepal que Lago en Región China del Tíbet Colapsó; Pide a Rescatistas Buscar Refugio

Este viernes la policía nepalí emitió una alerta de inundaciones luego de recibir información sobre el colapso, en la región fronteriza china del Tíbet, de un lago formado por agua represada por los escombros de la riada ocurrida hace dos días.

"Nos han informado de la rotura de un lago en la vertiente tibetana", declaró la policía en X.

Y agregó: "Pedimos a todos los equipos de seguridad y rescate, así como a la población, que se mantengan alertas, se pongan inmediatamente a salvo y reporten cualquier posible incidente".

China informó la suspensión de las operaciones de rescate por el alto riesgo de nuevas riadas en Tíbet.

La cadena estatal CCTV informó que el lago formado por enormes montones de escombros comenzó a desbordarse hacia la zona donde se dirigían los socorristas.

Y que debido a esta situación se les ordenó a los equipos de rescate permanecer en sus lugares y esperar nuevas instrucciones.

En su más reciente reporte de afectaciones por la riada del río Bhote Koshi, la policía de Nepal informó que el número de muertos aumentó a 469, mientras los equipos de rescate buscan sobrevivientes.

Con información de AFP.

LECQ