Internacional

Afirma Nepal que Lago en Región China del Tíbet Colapsó; Pide a Rescatistas Buscar Refugio

La policía nepalí emitió una alerta de inundaciones luego de recibir información sobre el colapso del lago

Equipos de rescate reparan una carretera que conduce al puerto de Gyirong.Excavadoras en acción mientras los equipos de rescate reparan una carretera que conduce al puerto de Gyirong. Foto: Vía Reuters

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