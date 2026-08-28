Seguridad

Hombre Detenido por Detonar Armas en Zapopan; Vecinos Ponen a Salvo a su Hija

Las autoridades encontraron seis armas largas y tres cortas, además de polvo blanco con las características de la cocaína

Localizan arsenal en ZapopanHombre es detenido en Zapopan, un arsenal fue localizado en su casa. Foto: N+

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Un hombre dispara en Zapopan y es detenido; encuentran armas y droga en su hogar

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