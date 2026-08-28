Hombre Detenido por Detonar Armas en Zapopan; Vecinos Ponen a Salvo a su Hija

Un hombre de 38 años fue detenido por realizar disparos dentro y fuera de su casa, ubicada en la colonia La Haciendita, en Zapopan.

Elementos policiales se trasladaron al sitio; al llegar, el sujeto comenzó a dispararles.

De inmediato se implementó un operativo en el que los agentes lograron neutralizarlo.

Los habitantes de la zona alertaron que una niña de 11 años, hija del señalado, podría estar en peligro, por lo que los policías ingresaron a la vivienda.

Al interior de la vivienda, las autoridades descubrieron que el hombre poseía un arsenal, en la sala encontraron seis armas largas y tres cortas, además de polvo blanco con las características de la cocaína.

La niña estaba resguardada en la casa de un vecino.

Al momento de los hechos, se presume que el implicado se encontraba bajo los efectos de alguna droga.

El domicilio quedó bajo resguardo de una patrulla de la Policía, en espera de una orden de cateo para inspeccionar si hay más armas u otro ilícito al interior del inmueble.