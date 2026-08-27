Seguridad

Alertan por Estafa en Guadalajara; Piden Dinero a Nombre de la Virgen de Zapopan

Las autoridades eclesiásticas advirtieron que hay un grupo de personas que van de casa en casa para robar con la excusa de que es para adornar a La Generala

Virgen de ZapopanAlertan por presuntos estafadores que piden dinero a nombre de la Virgen de Zapopan. Foto: N+

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Estafadores piden dinero a nombre de la Virgen de Zapopan. Piden no caer en la trampa, las colectas oficiales no son casa por casa

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