Alertan por Estafa en Guadalajara; Piden Dinero a Nombre de la Virgen de Zapopan

Autoridades eclesiásticas de Guadalajara alertaron sobre un grupo de personas estafadoras que acuden a las casas y piden dinero para presuntamente comprar flores o adornos para la Virgen de Zapopan.

Se trata de una nueva modalidad de robo que acecha a la población; estas personas piden dinero a nombre de Juan Sandoval Íñiguez o de la parroquia de la comunidad.

Han identificado que este grupo de personas opera en la zona de Oblatos, en Guadalajara, y al sur de la ciudad; en este último lugar se aprovechan de las visitas de la Virgen de Zapopan, y antes de que haga su recorrido, pasan casa por casa pidiendo cooperación.

“Incluso las personas que han estado haciendo esto en los últimos días, ofrecen a cambio imágenes religiosas, como vírgenes, cristos o cosas que pueden parecer que sí es verídico o que sí es oficial”, explicó Noemí Rodríguez, del Centro Católico Comunicaciones.

Las autoridades eclesiásticas piden no caer en este tipo de estafas y recordar que las colectas que realiza el Arzobispado de Guadalajara no consisten en acudir casa por casa.

“Está la del diezmo que comentas, está la del Santuario de los Mártires, está la propia del Centro Católico de Comunicaciones, pero son fechas específicas o momentos específicos del año, donde previamente en sus parroquias, en los templos, se les avisa, se les reparte un sobre, por lo regular, donde viene esta forma oficial de hacer las colectas”, informó Rodríguez.