Detienen a 11 Personas y Aseguran Armas y Drogas en Santa María del Río, SLP

Un operativo conjunto entre la Guardia Civil Estatal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional permitió la detención de 11 personas en el municipio de Santa María del Río, quienes serían originarias de Durango, Sonora y Sinaloa.

De acuerdo con los primeros reportes, las acciones se realizaron en tres inmuebles ubicados en los límites con Guanajuato, donde las autoridades localizaron armas, dosis de una sustancia conocida como 'cristal' e indicios relacionados con posibles actividades ilícitas.

En una primera intervención fueron detenidos dos presuntos integrantes de un grupo delictivo. Posteriormente, los elementos ubicaron a otras personas cuando salían de uno de los inmuebles asegurados.

Durante el despliegue también fueron identificados otros dos sitios que presuntamente serían utilizados para almacenar productos químicos destinados al procesamiento de sustancias ilícitas.

Ante estos hallazgos, las autoridades establecieron vigilancia preventiva en los inmuebles mientras se llevan a cabo las diligencias correspondientes por parte de la Fiscalía General de la República.

De acuerdo con la información, los tres sitios fueron detectados antes de que pudieran entrar plenamente en operación, por lo que las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las actividades que pretendían realizarse en estos lugares.