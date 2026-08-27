Seguridad

Detienen a 11 Personas y Aseguran Armas y Drogas en Santa María del Río, SLP

Un operativo conjunto en Santa María del Río dejó 11 personas detenidas y el aseguramiento de armas, droga e indicios relacionados con posibles actividades ilícitas.

Operativo en Límites con Guanajuato Deja 11 DetenidosOperativo en Límites con Guanajuato Deja 11 Detenidos

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Las autoridades localizaron tres inmuebles en los límites con Guanajuato, dos de ellos presuntamente destinados al resguardo de químicos para procesar sustancias ilícitas.

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