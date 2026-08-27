Padres de los 43 Ven Avances en Investigación tras Reunión con Sheinbaum

Con cuatro demandas en mano, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa asistieron este jueves a Palacio Nacional, con la finalidad de exponer sus peticiones a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La reunión concluyó cerca de las 15:00 horas.

Sheinbaum Pardo mencionó este viernes que los padres de los 43 normalistas “se mostraron muy receptivos” y que acordaron otras reuniones para seguir avanzando en la investigación.

Durante el encuentro con la mandataria, los padres recibieron avances en las investigaciones relacionadas con los celulares de los jóvenes, aparentemente después de que fueron privados de su libertad.

“Va avanzando esa línea de investigación que tiene que ver con el tema de la telefonía celular", afirmó Isidoro Vicario, vocero de los padres de familia, al exterior del Palacio Nacional.

Al término de la reunión, que duró poco más de dos horas, Vicario indicó que, por la secrecía del caso, no podía dar mayores detalles.

Sin embargo, el vocero señaló que sí hubo avances respecto de la investigación de los posibles implicados, pero no sobre el paradero de los jóvenes.

Los padres de los jóvenes desaparecidos indicaron que, a un mes de que se cumplan 12 años del caso, pidieron a las autoridades insistir en la entrega de los folios de los archivos de inteligencia militar relacionados con el caso Ayotzinapa.

En el encuentro participaron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina; el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, Mauricio Pazarán; integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); la representante adjunta de ONU-DH en México, Maia Campbell, así como representantes de las organizaciones Tlachinollan, Centro Prodh, Fundar y Serapaz.

La Secretaría de Gobernación (Segob) alista un informe sobre los avances en la investigación por el caso Ayotzinapa, previo al 26 de septiembre, adelantó la presidenta Sheinbaum en su conferencia matutina.

La mandataria indicó que en el informe público se proporcionarán detalles sobre detenciones, sábanas de llamadas telefónicas y las nuevas líneas de investigación.

"Es muy relevante el avance que se tiene y nuestro compromiso con madres y padres y el pueblo de México de alcanzar la verdad y la justicia y encontrar a los jóvenes”, aseguró la presidenta.

Por esta razón, se solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR), un informe en el que se pueda dar a conocer gran parte de las investigaciones, pero sin que se comprometan las indagatorias.

En ese sentido, los padres de familia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pidieron a la mandataria que les den a conocer el contenido de dicho informe antes de que se haga público.

Respecto a las movilizaciones que realizarán el 26 de septiembre, a 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, el vocero de los padres de los jóvenes, señaló que se le pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum, les permitan manifestarse sin presencia policial.

Lo anterior, porque aseguró que el año anterior durante las actividades se encontraron con un cerco de seguridad que les impidió llegar a su destino. Dijo que la mandataria se comprometió a hablar con autoridades de la Ciudad de México para "evitar que ocurra una escena similar".

Con información de: Arturo Sierra

EPP/AMP