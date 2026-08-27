Política

Padres de los 43 Ven Avances en Investigación tras Reunión con Sheinbaum

Los padres de los normalistas desaparecidos recibieron una actualización sobre las investigaciones relacionadas con los celulares de los jóvenes

Padres de los normalistas de Ayotzinapa en Palacio NacionalPadres de los normalistas de Ayotzinapa llegan a Palacio Nacional. Foto: Cuartoscuro

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Avances en la investigación de los 43 normalistas: los padres reciben actualización de las indagatorias y acuerdan con Sheinbaum Pardo más reuniones.

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Padres de Normalista de Ayotzinapa Ven Avances en Investigación tras Reunión con Sheinbaum