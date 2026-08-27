Sheinbaum Confirma que Se Han Recuperado Más de 5 MDD del Caso García Luna

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que más de 5 millones de dólares de la familia Weinberg fueron recuperados. El dinero estaría implicado en operaciones financieras atribuidas al entorno de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública.

Durante la conferencia matutina, la mandataria informó que el procedimiento mediante el cual se obtuvieron los recursos será explicado con mayor detalle este viernes por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

"Mañana viene el titular de la UIF a explicar cómo fue que se logró recuperar", indicó la presidenta.

El nombre de Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto aparece en una demanda civil promovida por autoridades mexicanas, en la que se les señala por su presunta relación con Genaro García Luna.

La investigación está relacionada con un supuesto mecanismo para transferir recursos públicos mediante contratos vinculados con servicios de seguridad y tecnología durante el periodo en que García Luna estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública.

La familia Weinberg enfrenta una resolución por aproximadamente 578.5 millones de dólares, cantidad relacionada con la reparación del daño patrimonial reclamado por el Estado mexicano.

FBPT