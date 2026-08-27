Política

Sheinbaum Confirma que Se Han Recuperado Más de 5 MDD del Caso García Luna

Los recursos forman parte de las operaciones financieras relacionadas con el exsecretario de Seguridad Pública, cuyo caso ha involucrado movimientos de dinero en EUA

Claudia SheinbaumClaudia Sheinbaum, presidenta de México, durante la conferencia matutina de este jueves. Foto: Cuartoscuro

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