Claves de Iniciativa para que Candidatos a Presidencia No Tengan Doble Nacionalidad

La iniciativa de reforma constitucional será enviada este jueves al Congreso de la Unión, señaló la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

El objetivo de la iniciativa “es garantizar que toda persona mexicana que desee ser presidente, presidenta de la República, gobernador, gobernadora, jefe o jefa de gobierno, deba ser solo mexicano” y “no tener ninguna otra nacionalidad”, explicó Sheinbaum Pardo, en la conferencia mañanera.

En tanto, Luisa María Alcalde, consejera Jurídica de la Presidencia, explicó los puntos clave de la iniciativa de reforma constitucional para la renuncia a la doble nacionalidad para quienes aspiren a la Presidencia o a alguna gubernatura.

Problemática: Los Artículos 82, 116 y 122 de la Constitución establecen que para ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura o la jefatura de gobierno es necesario "ser ciudadano mexicano por nacimiento”.

Mientras que el artículo 32 señala que “el ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad."

De acuerdo con Luisa María Alcalde, la redacción de dichos artículos constitucionales genera un vacío legal que ha dado lugar a confusiones interpretativas, por lo que la iniciativa propone incluir el supuesto de quienes “ya tengan otra nacionalidad”.

Propuesta: Reforma al artículo 82 de la Constitución para que indique los siguientes requerimientos para quienes aspiren a la Presidencia de la República o a alguna gubernatura:

Ser ciudadano o ciudadana mexicana por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo o hija de padre o madre mexicanos; no tener ni adquirir otra nacionalidad, y en caso de tenerla renunciar a ella previo a solicitar su registro como candidata o candidato, y haber residido en el país al menos durante 20 años.

La iniciativa propone dos párrafos adicionales en los que se establezca que “quien ejerza el cargo no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana”.

El segundo párrafo plantea: “Quedan comprendidos en esta prohibición el uso de pasaporte o documento de identidad expedido por un Estado extranjero, el ejercicio de los derechos políticos inherentes a la ciudadanía ante éste y el acogerse a su protección diplomática. La contravención de esta disposición se sancionará en los términos del Título Cuarto de esta Constitución”.

Alcalde apuntó que la restricción propuesta se replica en los artículos 116, sobre gubernaturas, y 122, sobre jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

También se propondrá una reforma a la Ley de Nacionalidad para establecer reglas para renunciar a la doble nacionalidad ante las autoridades mexicanas y del país del cual sea nacional, subrayó Alcalde..