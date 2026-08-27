Política

Claves de Iniciativa para que Candidatos a Presidencia No Tengan Doble Nacionalidad

La reforma constitucional también busca que quienes aspiran a una gubernatura tengan solo la nacionalidad mexicana

Luis María Alcalde en la conferencia mañanera del 27 de agosto 2026Luis María Alcalde en la conferencia mañanera del 27 de agosto 2026. Foto: Presidencia

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La presidenta Claudia Sheinbaum presenta una reforma para asegurar que futuros presidentes y gobernadores sean solo mexicanos. Conoce los detalles.

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