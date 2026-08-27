Seguridad

Menor de Cinco Años y su Padre Fueron Deportados a Santa Catarina, Guanajuato

Separan a un niño y a su padre, de su familia en Texas al ser mandados a la comunidad de Paredes por autoridades de Estados Unidos.

Menor de Cinco Años y su Padre Fueron Deportados a Santa Catarina, GuanajuatoMenor de Cinco Años y su Padre Fueron Deportados a Santa Catarina, Guanajuato. Foto: N+

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Víctor y su hijo fueron capturados por elementos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), y expulsados hacía México, regresando al territorio guanajuatense.

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