Menor de Cinco Años y su Padre Fueron Deportados a Santa Catarina, Guanajuato

Los hechos ocurrieron cuando circulaban en su vehículo por una carretera de Austin, Texas, se dirigían al futbol y de pronto una patrulla de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas les indicaron detener el carro para que les mostraran sus documentos.

Al ser inmigrantes fueron detenidos, Víctor desde el primer momento decidió que fueran deportados a México, ya que si no aceptaba, Liam su hijo corría el riesgo de ser separado y quedar en custodia del gobierno federal de Estados Unidos como un menor no acompañado.

En un principio los llevaron al centro residencial familiar del sur de Texas pero después los trasladaron al centro de reclusión en Dilley, Texas donde había más familias de diferentes partes del mundo en la misma condición.

Durante esa semana que estuvieron detenidos el único deseo de su hijo Liam era regresar a casa ya fuera en Estados Unidos o México.

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Ellos llevaban aproximadamente tres años en aquel país sin embargo VÍctor ya había sido deportado por primera vez en febrero del 2026 pero decidió regresar hace un mes a Estados Unidos para estar junto con su familia pero no pensó que volvería a caer en las manos del ice y ahora peor junto a su hijo.

Ahora pretende trabajar en Santa Catarina en obras de construcción, experiencia que forjó en Estados Unidos, mientras que el pequeño Liam entrará a una escuela para continuar sus estudios.