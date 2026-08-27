Desaparecidos

Hallan Tres Osamentas Enterradas en Panteones Municipales de Tamaulipas

El hallazgo ocurre días después de que el colectivo reportara el descubrimiento de restos en el panteón Santa Teresita de ese mismo municipio.

Hallan Tres Osamentas Enterradas en Panteones Municipales de Miguel Alemán, TamaulipasHallan Tres Osamentas Enterradas en Panteones Municipales de Tamaulipas. Foto: Desaparecidos en Tamaulipas Colectivo Amor

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Nuevo hallazgo en Tamaulipas: osamentas en panteones municipales. La búsqueda de desaparecidos sigue.

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