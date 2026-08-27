Hallan Tres Osamentas Enterradas en Panteones Municipales de Tamaulipas

Por segunda ocasión en menos de una semana, el colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas reportó el hallazgo de osamentas completas y semicompletas que fueron enterradas en tumbas de panteones municipales de Miguel Alemán.

El primer hallazgo se realizó el pasado viernes 21 de agosto en el cementerio municipal Santa Teresita de esa localidad, donde se encontró un cuerpo en estado óseo. Por las prendas de vestir se presume que se trata de una mujer que fue enterrada en partes en dos tumbas diferentes.

El nuevo hallazgo se realizó este miércoles en dos panteones diferentes, La Soledad y La Barda, ambos municipales. En estos fueron encontradas tres osamentas en dos tumbas.

Ante ello, la Asociación de Búsqueda exhortó a las autoridades de los tres niveles de gobierno a involucrarse en esta problemática a favor de los familiares de personas desaparecidas, quienes ahora ven aún más difícil encontrar a los suyos.

El Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas entregó a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, un oficio con una serie de peticiones, así como la exposición también de algunas problemáticas y quejas, sobre todo en contra de servidores públicos, incluyendo al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal; este fue respondido a través de un correo.

En este, se informa que dichas solicitudes ya fueron enlazadas a las áreas correspondientes y se les brindará el seguimiento a fin de garantizar una respuesta favorable para los afectados, en este caso, familiares de las víctimas de desaparición forzada.

Si bien esta es una respuesta virtual, los integrantes de esta asociación de búsqueda mantienen la esperanza de que haya un seguimiento real a la solicitud por parte de las autoridades federales.