Desaparecidos

Reportan Más de Cinco Mil Personas Desaparecidas en Guanajuato

850 Fosas Clandestinas se Han Encontrado en el Estado, y más de 1000 cuerpos están sin identificar.

850 Fosas Clandestinas se Han Encontrado en el Estado, y más de 1000 cuerpos están sin identificar.850 Fosas Clandestinas se Han Encontrado en el Estado, y más de 1000 cuerpos están sin identificar. Foto: N+

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De acuerdo al Registro de Fosas del Estado de Guanajuato, se desconoce la identidad de más de un millar de fallecidos, además 5 mil 600 personas que se encuentran sin localizar.

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