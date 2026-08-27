Reportan Más de Cinco Mil Personas Desaparecidas en Guanajuato

En Guanajuato han encontrado 850 fosas, más de 5 mil 600 personas desaparecidas y 1 mil 105 cuerpos sin identificar de acuerdo con el informe sobre el registro de fosas del estado de Guanajuato.

Presentado por el Laboratorio de Resistencias Contra Desapariciones, en el marco del 30 de agosto, Día Internacional de Personas Víctimas de Desapariciones.

Además, los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas han crecido durante los últimos años en los diferentes municipios del estado sumando a más de 30, dos previo al 2019 y el resto después del 2020.

Durante la presentación, las buscadoras compartieron su experiencia y los retos de discriminación a los que se han enfrentado como el “terror” y el clasismo que existe entre las autoridades al momento de las búsquedas.

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Aseguran los colectivos de búsqueda que las autoridades no buscan igual a una persona de bajos recursos que alguien con poder adquisitivo.

También informaron sobre los errores de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato ya que cuenta con cinco recomendaciones por casos de entregas de cuerpos incorrectas.