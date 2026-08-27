Seguridad

Hombre es Herido tras Mentir con Haberse Sacado la Lotería en Monterrey

Los presuntos delincuentes intentaron asaltar a la víctima afuera de una cantina pero al ver que solo traía 50 pesos lo atacaron con un arma blanca

Cruz Roja, Policía de Monterrey y Protección Civil de MonterreyParamédicos y autoridades de seguridad atienden a hombre herido en asalto en Monterrey. Foto: N+

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Juventino, de 53 años, fue atacado con arma blanca en Monterrey tras presumir falsamente que ganó la lotería.

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