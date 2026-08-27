Hombre es Herido tras Mentir con Haberse Sacado la Lotería en Monterrey

Un hombre fue herido a cuchilladas en un intento de asalto después de haber mentido diciendo que se había ganado la lotería mientras estaba tomando en una cantina ubicada en el Centro de Monterrey, Nuevo León.

El robo y la agresión con arma blanca se registró en un negocio de las calles Villagrán y Reforma. De acuerdo con lo señalado por testigos y por la misma víctima, el hombre se encontraba consumiendo unas cervezas en el establecimiento y presumía que se había ganado la lotería.

Cuando salió del negocio y se marchó camino a casa, fue interceptado por los presuntos asaltantes, quienes al descubrir que el hecho de la lotería era mentira y que solo llevaba 50 pesos entre sus pertenencias, decidieron atacarlo con un arma blanca y dejarlo herido en la vía pública del Centro de la ciudad.

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El hecho fue reportado a los números de emergencia y minutos más tarde arribaron al sitio elementos de Protección Civil de Monterrey, quienes atendieron al hombre lesionado para posteriormente trasladarlo en una ambulancia de la Cruz Roja al Hospital Universitario.

La víctima fue identificada como Juventino de 53 años de edad, quien presentaba una herida de aproximadamente cuatro centímetros de longitud, a causa del ataque con el arma blanca. Hasta el momento, los presuntos asaltantes no han sido detenidos por este hecho de violencia.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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