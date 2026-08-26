Seguridad

Enfrentamiento Armado contra Fuerza Civil Deja 5 Abatidos en Anáhuac, Nuevo León

Las autoridades implementaron el Operativo Muralla en la zona tras ser atacados por presuntos delincuentes

Mapa municipio de Anáhuac, Nuevo LeónMapa municipio de Anáhuac, Nuevo León. Foto: Google Maps

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Operativo Muralla: un abatido y tres detenidos en Anáhuac tras ataque armado. Las autoridades aseguran armas y equipo balístico.

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