Enfrentamiento Armado contra Fuerza Civil Deja 5 Abatidos en Anáhuac, Nuevo León

5 personas abatidas es el saldo preliminar de un enfrentamiento armado que se registró en una brecha del municipio de Anáhuac, Nuevo León. El evento violento se ocurrió en un camino de terracería ubicado entre los ranchos San Juan y Monte Sinaí.

Oficiales de la Policía Estatal de Nuevo León se encontraron de frente con civiles armados que accionaron sus armas contra los uniformados. Tras implementar el Operativo Muralla, las autoridades lograron la detención de tres personas y un hombre resultó abatido en el enfrentamiento.

De acuerdo con los primeros reportes, autoridades detectaron al grupo armado que presuntamente pretendía ingresar a la zona metropolitana de Nuevo León. Como resultado de la intervención, de manera preliminar, además de las capturas se reporta el aseguramiento de un arma larga y equipo balístico. En el lugar no se reportó personal de Fuerza Civil lesionados.

El enfrentamiento ocurrió sobre la carretera Gloria-Colombia, a la altura del kilómetro 53. También fueron aseguradas siete armas largas, dos vehículos, diversas municiones y equipo táctico y balístico.

En tanto, se reportó otro enfrentamiento en el municipio de Lampazos, donde permanecen elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Fuerza Civil y la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

La zona permanece bajo resguardo de las autoridades, mientras continúan las investigaciones para determinar cómo ocurrieron los hechos. Estos operativos forman parte de las acciones del Operativo Muralla, implementado recientemente en distintos municipios del estado, entre ellos Los Ramones, Parás y Melchor Ocampo.

SHH