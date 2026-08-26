Detienen a Presunto Implicado en Robo a Familia en San Nicolás, Nuevo León

Uno de los presuntos implicados en el robo violento a una familia de la colonia Torres de Santo Domingo, en San Nicolás, Nuevo León, fue detenido y presentado ante las autoridades ministeriales. Se trata de Jesús Arturo 'N' de 35 años de edad, quien fue capturado por la policía del municipio y por detectives de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

El asalto a la familia se registró en una casa ubicada sobre la calle Cracia, a la altura de la avenida Diego Díaz de Berlanga. Los hechos ocurrieron el pasado 17 de agosto y fue hasta esta semana que las autoridades lograron la detención de uno de los presuntos responsables.

Derivado de labores de inteligencia, Jesús Arturo 'N' fue interceptado por los policías y detectives sobre la avenida Manuel L. Barragán, a la altura de la colonia Residencial Anáhuac, en San Nicolás de los Garza, cuando circulaba en un vehículo que por sus características contaba con una alerta del hecho violento.

Luego de la captura, el hombre quedó bajo custodia por el delito de resistencia de particulares. De acuerdo con las primeras indagatorias, el detenido presuntamente formaba parte del grupo armado que ingresó al domicilio donde, luego de amarrar a los integrantes de una familia mientras dormían, se llevaron dinero en efectivo, un vehículo, joyería y diversa papelería.

El presunto implicado ya es interrogado por los detectives de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para ubicar al resto de la banda de presuntos asaltantes, que operan al oriente del Área Metropolitana de Monterrey, amedrentando familias y robando parte de su patrimonio aprovechando cuando se encuentran dormidos.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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