Seguridad

Detienen a Presunto Implicado en Robo a Familia en San Nicolás, Nuevo León

Jesús Arturo 'N' es señalado como integrante de una banda de asaltantes que operan al oriente del Área Metropolitana de Monterrey

Detenido por robo a familia en San NicolásEl presunto asaltante fue detenido por la policía del municipio. Foto: Policía de San Nicolás

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El robo con violencia ocurrió mientras la familia dormía. Los integrantes fueron sometidos y amarrados por los delincuentes.

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