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Destino del Teleférico de Puebla: Tres Alternativas que Plantea el Gobierno

Una de las opciones es rehabilitar las instalaciones y reanudar su recorrido, con inversión superior a 25 millones de pesos.

Mediante el voto de la ciudadanía podría definir su destino.Mediante el voto de la ciudadanía podría definir su destino. Foto: Archivo N+

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Con una inversión de 25 millones, el teleférico de Puebla podría revivir. Otras opciones incluyen traslado o transformación en un restaurante con mirador.

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Destino del Teleférico de Puebla: Tres Alternativas que Plantea el Gobierno