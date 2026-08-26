Destino del Teleférico de Puebla: Tres Alternativas que Plantea el Gobierno

El teleférico de la zona de Los Fuertes tendrá tres alternativas para definir su futuro, informó José Luis García Parra, coordinador de gabinete del Gobierno de Puebla y adelantó que la consulta iniciará antes del 20 de septiembre.

La primera propuesta plantea rehabilitarlo para recuperar el recorrido, con una inversión superior a 25 millones de pesos. Otra opción contempla trasladarlo, con un costo aproximado de 65 millones.

La tercera alternativa convertiría las torres en un espacio turístico, con restaurante internacional y mirador hacia Puebla. El coordinador señaló que la ciudadanía elegirá mediante la consulta pública.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿Reubicaran el Teleférico de Puebla? Así Definirán su Futuro

Sobre las obras del cablebús, las autoridades estatales detallaron avances, con más de 70 estudios realizados, donde se prevé convertir mil metros cuadrados en bosque urbano. Además, analizan descuentos para quienes combinen bicicleta, cablebús y otros servicios de transporte.

La planeación comenzó en marzo de 2025, con etapas de diagnóstico, licitación y adjudicación. El fallo ocurrió el 28 de noviembre y el contrato inició el 2 de diciembre; en enero de 2026 comenzó la implementación. Para agosto, ya se cuenta con material y licencias de construcción para dos estaciones.

De acuerdo, al coordinador de gabinete, la rentabilidad social calculada es de 12.27%, por encima del 10% mínimo establecido por Hacienda. El proyecto busca reducir tiempos de traslado, ofrecer mayor seguridad y facilitar la conexión entre distintos medios.

Con información de N+

JAPR