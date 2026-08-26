EUA Suspende Temporalmente Citas para Visas: ¿Cuáles Son Afectadas y Cuáles No?

El gobierno de Donald Trump suspendió temporalmente y comenzó a reprogramar las entrevistas para visas de inmigrante en los consulados de Estados Unidos en México y el resto del mundo. La medida estará vigente mientras el Departamento de Estado capacita al personal consular sobre el criterio de “carga pública”. Las visas de turista, estudiante e intercambio no están incluidas en esta suspensión.

Quienes ya tenían entrevista agendada en sedes como Ciudad Juárez, Guadalajara, Monterrey o la Ciudad de México están recibiendo correos electrónicos que notifican la reprogramación de su cita para inmigrante. En algunos casos se informa una nueva fecha; en la mayoría, el solicitante deberá esperar un correo posterior.

La medida alcanza a tres grupos de solicitantes: inmigrantes dentro de Estados Unidos que tramitan un ajuste de estatus y solicitaron el perdón I-601A para salir y regresar sin que les aplique la Ley de los 10 años; quienes salieron del país con ese mismo perdón y ahora deben esperar a que se reactiven las entrevistas; y quienes están fuera de Estados Unidos esperando un cupo de visa, según el Boletín de Visas, algunos con más de 20 años de espera.

Por ahora, no hay información que indique que Estados Unidos haya suspendido mundialmente las visas de no inmigrante, ya que la medida solo afecta a las visas de inmigrante, no a las de migración, como las de turismo o negocios B-1/B-2.

Por lo tanto, hasta el momento las visas ⁠F-1, para estudiante; ⁠J, para intercambio; ⁠B-1/B-2, para negocios y turismo; y otras visas de no inmigrante no se verán afectadas ni con cambios en sus requisitos.



Antes de la pausa, los tiempos de espera por cita para visas de inmigrantes variaban según la sede:

Ciudad Juárez: 5 meses.

Monterrey: 6.5 meses.

Ciudad de México: 6.5 meses.

Guadalajara: 7 meses.

"Esto es grande, muy grande. Cientos, miles de personas salen del país con la expectativa de ir a su país de origen después de hacer su perdón, después de estar mucho tiempo aquí, y ahora no saben si podrán regresar y cuándo", dijo Ezequiel Hernández, abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona.

La directriz del Departamento de Estado se emitió días después de que la jueza federal de distrito en Nueva York, Jeannette Vargas, anulara el 22 de agosto la orden migratoria de Trump que suspendía el procesamiento de visas de inmigrante para 75 naciones, entre ellas Cuba, Colombia y Guatemala. La jueza calificó esa política como "contraria a la ley" y señaló que el secretario de Estado, Marco Rubio, excedió su autoridad al ordenar "la denegación de visas a solicitantes elegibles sin fundamento legal alguno", en contravención de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

"Estamos ante una situación grave para los que viven en Estados Unidos y salieron por el perdón provisional. Lo delicado es que la suspensión, aunque es temporal, no tiene fecha; no se sabe cuánto tiempo durará", dijo Álex Gálvez, abogado de inmigración con sede en Los Ángeles, California.

Cada año, los consulados y embajadas de Estados Unidos realizan entre 11 y 11.5 millones de citas consulares en el mundo. De ese total, entre 550,000 y 615,000 corresponden a visas de inmigrante, según datos del Departamento de Estado.

En el caso de las visas de no inmigrante —turismo y negocios B-1/B-2, estudiante F-1 e intercambio J—, el Departamento de Estado mantiene sin cambios las citas ya programadas y lleva a cabo un programa piloto para agilizar sus tiempos de espera en determinados consulados.

Abogados de inmigración recomiendan a quienes tengan intención de viajar para su cita consular confirmar primero con su abogado si la entrevista sigue en pie, y advierten que salir de Estados Unidos sin la documentación correspondiente puede impedir el regreso hasta que se reanuden las entrevistas.