Sociedad

EUA Suspende Temporalmente Citas para Visas: ¿Cuáles Son Afectadas y Cuáles No?

El Departamento de Estado marcó una línea clara entre quién espera y quién no

Estas Son las Visas de EUA que se Ven Afectadas por la Suspensión del ProcesoEUA reprogramó las citas de visa de inmigrante en sus consulados en México. Foto: iStock

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