Tráfico vehicular

Cierran Circulación en Calzada Xochimilco por Sistema Vial Revolución-Vasconcelos

El cambio de la vialidad se debe a los trabajos de excavación que se realizarán en el viaducto.

Cierran Circulación en Calzada Xochimilco por Sistema Vial Revolución-VasconcelosLa vialidad permanecerá cerrada debido a trabajos que se realizan en el sistema vial Revolución-Vasconcelos en Torreón. Foto: N+

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