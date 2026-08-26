El director de obras públicas en la ciudad de Torreón, Juan Adolfo Von Bertrab comentó se cerrará la circulación para los vehículos que circulan por la calzada Xochimilco y buscan cruzar el bulevar Revolución para trasladarse a la calzada Vasconcelos con dirección de norte a sur.

Este cierre es debido a los trabajos de excavación que se realizarán en el viaducto de esta zona de la obra que continúa en proceso en tiempo y forma.

Las rutas laterales de la obra no tendrán ningún cambio ni obstrucción, solamente la avenida Xochimilco, por lo que se pide a los conductores cruzar por otras vialidades como el bulevar Francisco Sarabia.

Se informó que será un periodo estimado de 8 semanas en las que se tendrá cerrada esta vialidad por lo que será importante para los conductores salir de casa a tiempo ya que a este cambió se realizará a partir del lunes 31 de agosto, fecha que coincide con el regreso a clases de manera general.

Fue a inicios de marzo cuando se realizaron las primeras labores de la obra del sistema vial Revolución-Vasconcelos en Torreón, donde se inició con el retiro de cordonería y la reubicación de algunas palmas que fueron trasplantadas.

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También la obra del sistema vial ha instalado pasos peatonales en los cruces más importantes del lugar. Tal es el caso en la intersección Revolución y Vasconcelos, donde se ha dejado un pasillo marcado con malla naranja y un letrero para beneficio de las personas que cruzan el lugar.

A pesar de que en la zona de la obra, hay dos puentes peatonales, la constructora ha decidido instalar los pasos peatonales que son vigilados por elementos de vialidad que permanecen en la obra.