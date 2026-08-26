Medio Ambiente

Plantas de Interior Pueden Afectar la Salud de Tu Gato: Estas Especies Son Tóxicas

Algunas especies ornamentales que suelen encontrarse dentro de las casas pueden provocar diversos daños a tu mascota

Un gato con malestaresUn gato con malestares descansa en la cama de su dueño. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+