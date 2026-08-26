Plantas de Interior Pueden Afectar la Salud de Tu Gato: Estas Especies Son Tóxicas

Tener ciertas plantas dentro de tu casa puede representar un riesgo para los gatos, ya que algunas pueden causar irritación, problemas digestivos y, en determinados casos, poner en peligro su vida.

De acuerdo con la Universidad de Ciencias Veterinarias de Brno, las plantas como la monstera o el filodendro generan diversas sustancias conocidas como metabolitos secundarios, las cuales cumplen funciones de defensa frente a insectos, organismos parásitos y hongos, además de participar en procesos como la reproducción. No obstante, algunas de estas sustancias pueden representar un riesgo para los animales cuando son ingeridas.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advirtió que al igual que en el caso de los perros, el lirio es una especie peligrosa para los gatos, debido a que puede provocar daños graves en los riñones.

Después de la ingestión pueden aparecer signos como salivación, vómito, falta de apetito y decaimiento; posteriormente pueden presentarse alteraciones relacionadas con el funcionamiento de los riñones.

Cabe señalar que hay varias plantas utilizadas como decoración dentro de las viviendas que pertenecen a la familia Araceae y pueden ser dañinas para tu gato, tales como la monstera, dieffenbachia, filodendro, syngonium, anturio, cuna de Moisés, cala, potus, aglaonema y alocasia.

Estas especies contienen cristales de oxalato de calcio que pueden irritar la boca y otras mucosas cuando son mordidas o ingeridas.

Entre los signos descritos se encuentran ardor, salivación, vómito, dificultad para tragar e inflamación de la lengua o la garganta. En casos graves, la inflamación puede comprometer la respiración.

En caso de que tu mascota presente algún malestar, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) recomienda que la lleves inmediatamente con un médico veterinario y enseñarle una parte de la planta que el animal pudo haber ingerido para facilitar su identificación.

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