Presentan Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental: Estos Son los Puntos Clave

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, explicó que la iniciativa de ley actualiza normas de 1988, ya que incluye nuevas herramientas y conocimientos.
"Más que sanciones, lo que queremos es ser propositivos, es decir, que quienes van a hacer grandes proyectos hagan una evaluación estrategica integral", destacó la funcionaria.
Indicó que la nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental brindará nuevas herramientas para atender retos ambientes, como son: restauración ecológica y cambio climático.
Otro punto importante es que la ley dará “más certeza jurídica a las comunidades y a las inversiones, para evitar problemas socioambientales”.
También integra avances científicos y nuevas tecnologías, pero sin dejar de lado los saberes ancestrales; permite la participación ciudadana para fortalecer la prevención y restauración.
“La gente se beneficia”, aseguró Alicia Bárcena y explicó que esto se debe a que garantiza un “medio ambiente sano para proteger la salud y el futuro de niñas y niños”.
El acceso a la información y justicia es otro de los puntos destacados de la ley, así como la protección a las comunidades indígenas y el medio ambiente.
Además, promueve el reciclaje para combatir la basura. "Hace la paz con ríos, costas, barrancas y playas, protege especies emblemáticas y recupera los ecosistemas", destacó la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Estos son los 10 principios de la ley:
Patrimonio natural es el fundamento de la vida, la prosperidad y el bienestar.
No puede haber justicia social sin justicia ambiental.
Prevenir antes que reparar.
Conservar y restaurar para construir futuro.
Conocimiento para sustentar las acciones ambientales.
Gestionar el territorio con la gente y visión de largo plazo.
Propiciar una cultura ambiental.
Pasar de una economía que desecha a una economía que aprovecha.
Cuidar a quienes defienden la naturaleza y los bienes públicos.
Proteger nuestro patrimonio biocultural es una responsabilidad compartida de toda la nación.
La secretaria Alicia Bárcena indicó que este proyecto de ley será enviado a la Cámara de Diputados, y existe la posibilidad de que se pueda discutir en un parlamento abierto.
Con información de N+