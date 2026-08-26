Presentan Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental: Estos Son los Puntos Clave

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, explicó que la iniciativa de ley actualiza normas de 1988, ya que incluye nuevas herramientas y conocimientos.

"Más que sanciones, lo que queremos es ser propositivos, es decir, que quienes van a hacer grandes proyectos hagan una evaluación estrategica integral", destacó la funcionaria.

Indicó que la nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental brindará nuevas herramientas para atender retos ambientes, como son: restauración ecológica y cambio climático.

Otro punto importante es que la ley dará “más certeza jurídica a las comunidades y a las inversiones, para evitar problemas socioambientales”.

También integra avances científicos y nuevas tecnologías, pero sin dejar de lado los saberes ancestrales; permite la participación ciudadana para fortalecer la prevención y restauración.

“La gente se beneficia”, aseguró Alicia Bárcena y explicó que esto se debe a que garantiza un “medio ambiente sano para proteger la salud y el futuro de niñas y niños”.

El acceso a la información y justicia es otro de los puntos destacados de la ley, así como la protección a las comunidades indígenas y el medio ambiente.

Además, promueve el reciclaje para combatir la basura. "Hace la paz con ríos, costas, barrancas y playas, protege especies emblemáticas y recupera los ecosistemas", destacó la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Estos son los 10 principios de la ley:

Patrimonio natural es el fundamento de la vida, la prosperidad y el bienestar. No puede haber justicia social sin justicia ambiental. Prevenir antes que reparar. Conservar y restaurar para construir futuro. Conocimiento para sustentar las acciones ambientales. Gestionar el territorio con la gente y visión de largo plazo. Propiciar una cultura ambiental. Pasar de una economía que desecha a una economía que aprovecha. Cuidar a quienes defienden la naturaleza y los bienes públicos. Proteger nuestro patrimonio biocultural es una responsabilidad compartida de toda la nación.

La secretaria Alicia Bárcena indicó que este proyecto de ley será enviado a la Cámara de Diputados, y existe la posibilidad de que se pueda discutir en un parlamento abierto.

Con información de N+