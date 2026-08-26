Medio Ambiente

Presentan Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental: Estos Son los Puntos Clave

La iniciativa dará mayor certeza a las comunidades indígenas y a inversionistas, para evitar problemas socioambientales

Alicia Bárcena, secretaria del Medio Ambiente y Recursos NaturalesAlicia Bárcena, secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, durante la mañanera de este 26 de agosto. Foto: Cuartoscuro

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Alicia Bárcena presenta ley que prioriza la justicia ambiental y social. Conoce los 10 principios que buscan un medio ambiente sano para todos.

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