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Tini Stoessel Audita sus Finanzas antes de su Boda y Descubre que su Papá la Dejó sin Dinero

Después de intentar comprar una bolsa con 'fondos insuficientes', Tini Stoessel pidió una auditoría y descubrió que su papá controla todas sus ganancias.

Tini Stoessel audita sus finanzas y descubre que su papá la dejó sin dineroFoto: Getty Images

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Tras una auditoría, Tini Stoessel se entera de que su fortuna está en manos de su padre. Ahora busca recuperar su patrimonio antes de casarse con Rodrigo De Paul.

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