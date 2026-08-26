Accidentes

Se Incendia Ambulancia en Traslado de Paciente en Veracruz; Hay Tres Intoxicados

La unidad realizaba un traslado de Amatlán de los Reyes con dirección a Córdoba. Durante el percance, dos paramédicos y otra persona resultaron afectados por presunta inhalación de humo.

Dos paramédicos y un paciente resultaron intoxicados durante el incendio de un ambulancia cuando realizaban un traslado en VeracruzDos paramédicos y un paciente resultaron intoxicados durante el incendio de un ambulancia cuando realizaban un traslado en Veracruz. Foto: N+

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Incendio en ambulancia particular deja intoxicados a dos paramédicos y un paciente en Amatlán de los Reyes. Bomberos controlaron la situación.

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