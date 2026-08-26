Se Incendia Ambulancia en Traslado de Paciente en Veracruz; Hay Tres Intoxicados

Un conato de incendio se registró durante este miércoles en una ambulancia particular de un laboratorio que trasladaba a un paciente con dirección a Córdoba, generando la movilización de cuerpos de emergencia sobre la carretera de Amatlán de los Reyes.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió antes de ingresar al municipio, frente a las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Durante el percance, dos paramédicos y el paciente resultaron intoxicados presuntamente por la inhalación de humo.

Los propios paramédicos actuaron de inmediato y lograron controlar el fuego utilizando extintores que se encontraban a bordo de la unidad que se incendiaba.

Posteriormente, elementos del cuerpo de Bomberos de Amatlán de los Reyes acudieron al sitio para realizar una inspección y verificar que no existiera riesgo de que el fuego se reavivara.

El incidente dejó únicamente daños materiales en la ambulancia, mientras que las autoridades correspondientes tomaron conocimiento de lo ocurrido. Al momento no han sido esclarecidas las causas del incendio.