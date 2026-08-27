Localizan Sin Vida a Estudiante de Tlaxcala Desaparecida en el Estado de México

Evelyn A. M. fue localizada sin vida luego de haber sido reportada como desaparecida desde hace más de un mes en San Jerónimo Amanalco, Texcoco perteneciente al Estado de México.

La joven 20 años de edad había dejado su casa con el objetivo de titularse como Licenciada en la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), en el campus de Calpulalpan.

Su anhelo era poder avanzar en sus estudios, sin embargo, cada que podía regresaba a visitar a su familia en Texcoco, hasta que el 20 de julio de 2026 perdió comunicación con sus seres queridos.

De acuerdo con su ficha de búsqueda, la estudiante vestía con una sudadera y un pants de color rosa el día de su desaparición en San Jerónimo Amanalco, donde fue vista por última vez.

Desde entonces personas cercanas a ella, junto a las autoridades, trabajaron en su localización, hasta que este 26 de agosto se confirmó que Evelyn A. M fue hallada sin signos vitales.

Luego de estudios forenses, se determinó que la identidad de un cuerpo localizado sin vida correspondía al de la estudiante de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) por lo que la búsqueda terminó.

Una de sus compañeras compartió en redes sociales el agradecimiento a las personas que se tomaron el tiempo para compartir su ficha de búsqueda y a quienes se unieron para poder localizarla, esto agregó Alexandra Franco: "Cada mensaje, cada publicación y cada persona que ayudó a compartir significó mucho para su familia y seres queridos".

Familiares despidieron a Evelyn A. M con una misa de cuerpo presente el miércoles 26 de agosto en la parroquia de San Jerónimo Amanalco, recordándola como una gran mujer.

Al respecto, las autoridades no han dado detalles sobre el motivo de su muerte, no obstante, se espera que el caso sea esclarecido conforme lo dicta la ley.

Con información de N+

MCS