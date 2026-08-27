Seguridad

Localizan Sin Vida a Estudiante de Tlaxcala Desaparecida en el Estado de México

Confirman el hallazgo del cuerpo de Evelyn tras ser vista por última vez en Texcoco, comunidad universitaria de la UATx lamenta su muerte.

Evelyn estudiante de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.Evelyn fue localizada sin vida luego de varios días de búsqueda. Foto: Facebook Victor Hugo Castillo Mejia

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La Universidad Autónoma de Tlaxcala se encuentra de luto tras la muerte de su estudiante Evely, quien fue reportada como no localizada.

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