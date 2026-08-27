Seguridad

Mujer Resulta Herida Tras Ataque a Balazos en Apodaca, Nuevo León

La víctima de aproximadamente 46 años fue trasladada para recibir atención médica luego de ser alcanzada por proyectiles en un domicilio de la colonia Millenium Residencial.

Sobrevive mujer a balazosSobrevive mujer a balazos. Foto: N+

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Autoridades mantienen bajo resguardo un inmueble de la colonia Millenium Residencial, donde una mujer fue localizada con lesiones producidas por arma de fuego.

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