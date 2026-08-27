Mujer Resulta Herida Tras Ataque a Balazos en Apodaca, Nuevo León

Una movilización policiaca se registró en el municipio de Apodaca, luego de que una mujer resultara herida tras un ataque con arma de fuego al interior de un domicilio.

Los hechos fueron reportados en el cruce de las calles Imperios y Aztecas, en la colonia Millenium Residencial, ubicada en la zona oriente del área metropolitana de Monterrey.

De acuerdo con información preliminar, la víctima fue identificada como Evangelina N., de aproximadamente 46 años, quien habría sobrevivido al ataque y presentó heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

El domicilio donde ocurrieron los hechos, permaneció bajo resguardo de las autoridades mientras se realizaban las primeras investigaciones.

Personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales acudió al lugar para recabar indicios relacionados con la agresión. Además, se esperaba la realización de un cateo en el inmueble como parte de las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado características de los presuntos agresores ni se ha informado oficialmente sobre alguna persona detenida por estos hechos.

Elementos de la Policía de Apodaca permanecieron en el sector mientras continuaban las investigaciones para establecer cómo ocurrió el ataque y determinar si se trató de una agresión relacionada con violencia de género.

La víctima sobrevivió al ataque y se espera que las autoridades proporcionen mayor información conforme avance la investigación.