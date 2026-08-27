Seguridad

Vinculan a Proceso a Luis 'N' por el Probable Feminicidio de Ivonne en Tampico

El juez determinó prisión preventiva justificada y estableció cuatro meses para la investigación complementaria.

Vinculan a Proceso a Luis 'N' por el Probable Feminicidio de Ivonne en TampicoVinculan a Proceso a Luis 'N' por el Probable Feminicidio de Ivonne. Foto: FGJ

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Luis 'N' enfrenta proceso por feminicidio de Ivonne en Tampico. Juez dicta prisión preventiva y 4 meses para investigar. ¿Qué más se descubrirá?

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