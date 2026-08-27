Vinculan a Proceso a Luis 'N' por el Probable Feminicidio de Ivonne en Tampico

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó que Luis “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en el feminicidio de Ivonne, ocurrido en una vivienda de la colonia Tamaulipas, en Tampico.

De acuerdo con la autoridad ministerial, los hechos ocurrieron el pasado 19 de agosto. Durante la audiencia, un juez de control consideró que existían elementos suficientes aportados por la Fiscalía para iniciar el proceso penal en contra del imputado.

La Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Homicidio y Feminicidio de Mujeres señaló que, como parte de las investigaciones, fueron identificados antecedentes de violencia ejercida contra la víctima que no habían sido denunciados previamente.

El juez impuso a Luis “N” la medida cautelar de prisión preventiva justificada y estableció un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

Ivonne era madre de cuatro hijos. Tras su muerte, el DIF Tampico informó que dos de los menores quedaron bajo resguardo del sistema, mientras continúan las acciones de protección y atención correspondientes.

La Fiscalía señaló que las investigaciones permanecen abiertas para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen y determinar las responsabilidades correspondientes conforme avance el proceso penal.