Sociedad

Corte de Agua en Coatzacoalcos: En Estas Colonias se Confirmó la Suspensión

La CMAS informó que por 72 horas, habrá cierre temporal en 3 tanques al sur de Veracruz.

cortes de agua en CoatzacoalcosLas colonias de Coatzacoalcos se verán afectadas por 72 horas. Foto: N+

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