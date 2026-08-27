Corte de Agua en Coatzacoalcos: En Estas Colonias se Confirmó la Suspensión

La Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento informó a la población que, debido a trabajos de libranza de tuberías relacionados con la obra del Acueducto Coatzacoalcos, se realizará el cierre temporal de los tres tanques de Palma Sola.

Se prevé una disminución en el suministro y falta de agua en las colonias: Palma Sola, Úrsulo Galván, 5 de Febrero, Benito Juárez Sur, Benito Juárez Norte, Tierra y Libertad, Petrolera, María de la Piedad, Manuel Ávila Camacho, Centro, Frutos de la Revolución, Lázaro Cárdenas, Luis Echeverría.

También, habrá falta de suministro en Las Américas, López Mateos, Ejidal, Coatzacoalcos, Esfuerzo de los Hermanos del Trabajo, Nueva Obrera, Progreso y Paz, Héroes de Nacozari, Electricistas, Trópico de la Rivera, Francisco Villa Sur, Villas del Sur, Tierra Nueva, Elvira Ochoa, Estero del Pantano, Primero de Mayo.

La falta de suministro será por 72 horas, a partir de este jueves 27 de agosto. Se recomienda a las familias tomar las previsiones necesarias y almacenar agua para cubrir sus necesidades básicas.

Así como el uso responsable durante los próximos días. Se establecerá el operativo emergente de distribución de agua en pipa en los sectores donde se requiera.